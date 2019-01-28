Сестра Веры Брежневой съезжает с Рублевки из-за измены Цекало

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-28T14:11:38+03:00

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Известный российский шоумен, певец и актер Александр Цекало собрался жениться в очередной раз. Как выяснило издание Eg.ru, звезда эстрады расстался со своей супругой Викторией Галушка (сестра Веры Брежневой), которая родила ему троих детей, и теперь готовится к свадьбе с молодой актрисой из Голливуда.

С новой пассией 57-летнего Цекало заметили в одном из ресторанов в ноябре прошлого года. На упреки в соцсетях шоумен ответил, что уже успел развестись, поэтому имеет право на новые отношения.

С Викторией Александр прожил больше 10 летФото: Евгения ГУСЕВА

- Я официально разведен! Мы с Дариной обручены, - сказал Александр.

Позже выяснилось, что новой возлюбленной певца стала голливудская актриса корейского происхождения Дарина Эрвин, которая сыграла несколько эпизодических ролей, в том числе в фильме «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун и сериале «Идеальное убийство». Девушка, как и предыдущая супруга Цекало, намного моложе его, разница в возрасте между ними составляет 20 лет.

После расставания бывшей жене Александра Цекало Виктории Галушке пришлось съехать из семейного гнездышка на Рублевке: теперь она строит новый дом в подмосковных Химках. А шоумен в это время решил поселить новую возлюбленную именно на Рублевке, чтобы не переезжать.

Новая любовь Цекало часто снимается в Голливуде. Фото: Instagram.com

Напомним, что в браке Цекало и Галушки родились трое детей. С кем они остались после развода - неизвестно.

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