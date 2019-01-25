В школах и детсадах Екатеринбурга отменили карантин
Образовательный процесс войдет в привычное русло с субботы
Двери с 26 января будут открыты для всех учениковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В образовательных учреждениях Екатеринбурга с 26 января отменяется карантин по кори и ОРВИ. Занятия в школах ученики смогут посещать вне зависимости от того, привиты они или нет. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента образования.
В то же время, по словам эпидемиологов Екатеринбурга, последняя неделя января станет временем пика заболеваемости ОРВИ. Поэтому чиновники посоветовали не забывать о профилактике простудных заболеваний.
По мнению медиков, не нужно переохлаждаться на улице, надо чаще проветривать помещения, а также обеспечить себе здоровое полноценное питание, сделав акцент на фрукты.