С февраля «Орел и решку» будет вести житель Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-21T16:53:27+03:00

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Шоумен из Екатеринбурга 25-летний Антон Зайцев с 4 февраля будет вместе с напарницей Ольгой Антиповой вести суперпопулярное телевизионное шоу «Орел и Решка».

Нового уральского телеведущего уже представили в анонсе нового сезона передач в социальных сетях «Капитальные красавчики. Наша свежая кровь».

Отметим, что у Антона есть все шансы, чтобы понравиться зрителям и поклонникам популярной программы. Он успешно окончил Екатеринбургский театральный институт, после чего получил закалку во время проведения городских праздничных мероприятий.

Вместе с Антоном Зайцевым зрители отправятся в рамках проекта «Орел и Решка» в Бангкок, Гавану, Кейтптаун, Сеул и несколько крупных городов США.

Напомним, что месяц назад в интернете распространился слух о закрытии проекта. Однако позже выяснилось, что речь идет в «Перезагрузке», которую вели Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.