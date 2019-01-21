2019-01-21T16:53:27+03:00
Звезды

С февраля «Орел и решку» будет вести житель Екатеринбурга

Шоумену всего 25 лет
Лев Истомин
Поделиться:
Фото: официальный паблик телеканала в InstagramФото: официальный паблик телеканала в Instagram
Изменить размер текста:

Шоумен из Екатеринбурга 25-летний Антон Зайцев с 4 февраля будет вместе с напарницей Ольгой Антиповой вести суперпопулярное телевизионное шоу «Орел и Решка».

Нового уральского телеведущего уже представили в анонсе нового сезона передач в социальных сетях «Капитальные красавчики. Наша свежая кровь».

Отметим, что у Антона есть все шансы, чтобы понравиться зрителям и поклонникам популярной программы. Он успешно окончил Екатеринбургский театральный институт, после чего получил закалку во время проведения городских праздничных мероприятий.

Вместе с Антоном Зайцевым зрители отправятся в рамках проекта «Орел и Решка» в Бангкок, Гавану, Кейтптаун, Сеул и несколько крупных городов США.

Напомним, что месяц назад в интернете распространился слух о закрытии проекта. Однако позже выяснилось, что речь идет в «Перезагрузке», которую вели Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«У нее панический страх»: Наргиз нашла способ защититься от надоевших поклонников
В Каменск-Уральском для первоклассницы урок физкультуры закончился сотрясением мозга
Отлавливать в Екатеринбурге бездомных псов снова будет «Спецавтобаза»
Житель Кировграда во время застолья убил гостя, приревновав его к жене
Дантисту-взрывателю из Екатеринбурга продлили арест на три месяца
«Это ущемление прав граждан»: депутат Гордумы Екатеринбурга просит мэра вернуть 024 маршрут
Университет бизнеса банка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году
В Нижнем Тагиле задержали мирно спящего грабителя таксистки
В Новоуральске напавшего на полицейского мужчину отправили в психушку
Свердловское отделение «Единой России» проверит столичное руководство
В Екатеринбурге разработают новые культурные проекты для всей страны
Гордума Екатеринбурга рассмотрит три вопроса после каникул
На этой неделе в Екатеринбург придут морозы
Для борьбы со снегопадом на свердловские трассы вышли 300 уборочных машин
В Кушве оштрафован детский сад, где детей кормили просроченной курицей
Гонщики, которым запретили соревнования на Балтыме, взялись за патрулирование озера
На Урале накажут компании, которые не хотели брать на работу беременных и водителей без машины
Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь
В Верхней Пышме судебные приставы закрыли опасный завод
В Екатеринбурге из-за кучи мусора загорелся центральный офис СКБ-Банка
Возле АЗС на Сибирском тракте столкнулись три легковушки
Пропавшая в Большом Истоке школьница нашлась
Под Сысертью во время выгула собаки пропала 15-летняя школьница
В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился молодой таксист
Уральца за чтение и тренировки отпустили из колонии домой
«У нас есть больше, чем победа»: экипаж Сергея Карякина вернулся из Перу в Екатеринбург