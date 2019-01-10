Гроссмейстер Сергей Карякин посоветовал уральским студентам научиться играть в шахматы

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:24:19+03:00

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Сергей Карякин во время визита в Екатеринбург посетил УрГЭУ, где начала действовать первая кафедра шахмат на Урале. У студентов дрожали руки, когда они передвигали фигуры по черно-белой доске в ожидании встречи со знаменитым шахматистом.

— Мы занимаемся шахматами, чтобы быть интеллектуально развитыми. И быть ответственными, ведь сделав ход, ты уже не можешь вернуться назад. Для студентов экономического вуза шахматы необходимы, потому что и в шахматах, и в экономике важно научиться просчитывать и прогнозировать все свои шаги, — уверен Сергей Карякин.

С января на новой кафедре шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ начали проводить уроки по шахматной игре, есть и дистанционные лекции от гроссмейстеров, и аналитические разборы партий специалистами. Пока на кафедре просто проходят занятия, но с сентября она станет выпускающей. Возглавит её международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Руководители кафедры пригласили Сергея Карякина вести занятия для студентов.

— В Екатеринбурге любят шахматы, — делится впечатлениями Сергей. — Вместе с Федерацией Свердловской области по шахматам, мы планируем открытие шахматной школы Сергея Карякина в Екатеринбурге, я предложил эту идею после того, как увидел здесь огромный интерес к шахматам. Мы прорабатываем идею, и если откроем школу, тогда я буду приезжать к вам ещё чаще.

После встречи со студентами и педагогами университета, Сергей Карякин подписал для них шахматные доски с пожеланиями новых достижений в интеллектуальном спорте.