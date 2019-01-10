2019-01-10T18:24:19+03:00
Общество

Гроссмейстер Сергей Карякин посоветовал уральским студентам научиться играть в шахматы

Шахматист собирается открыть свою шахматную школу в Екатеринбурге
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
Фото: КОСНЫРЕВА АннаФото: КОСНЫРЕВА Анна
Изменить размер текста:

Сергей Карякин во время визита в Екатеринбург посетил УрГЭУ, где начала действовать первая кафедра шахмат на Урале. У студентов дрожали руки, когда они передвигали фигуры по черно-белой доске в ожидании встречи со знаменитым шахматистом.

— Мы занимаемся шахматами, чтобы быть интеллектуально развитыми. И быть ответственными, ведь сделав ход, ты уже не можешь вернуться назад. Для студентов экономического вуза шахматы необходимы, потому что и в шахматах, и в экономике важно научиться просчитывать и прогнозировать все свои шаги, — уверен Сергей Карякин.

С января на новой кафедре шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ начали проводить уроки по шахматной игре, есть и дистанционные лекции от гроссмейстеров, и аналитические разборы партий специалистами. Пока на кафедре просто проходят занятия, но с сентября она станет выпускающей. Возглавит её международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Руководители кафедры пригласили Сергея Карякина вести занятия для студентов.

— В Екатеринбурге любят шахматы, — делится впечатлениями Сергей. — Вместе с Федерацией Свердловской области по шахматам, мы планируем открытие шахматной школы Сергея Карякина в Екатеринбурге, я предложил эту идею после того, как увидел здесь огромный интерес к шахматам. Мы прорабатываем идею, и если откроем школу, тогда я буду приезжать к вам ещё чаще.

После встречи со студентами и педагогами университета, Сергей Карякин подписал для них шахматные доски с пожеланиями новых достижений в интеллектуальном спорте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Асбесте рецидивист напал на пенсионерку, которая впустила его в подъезд с помощью домофона
Жителя Урала, ударившего капитана полиции по лицу, оштрафовали на 37,5 тысяч
Свердловчане выразили благодарность миграционной службе региональной полиции за отзывчивость
«Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы на 150 миллионов рублей
Еще на 15 участках Екатеринбурга запретят парковку
Свердловское УФАС запретило «Мотиву» показывать рекламу-пародию на фильм Тарантино
В Екатеринбурге под биатлонный центр отдадут 52 гектара Московского лесопарка
Свердловчанке, вонзившей мужу нож в сердце, дали десять лет тюрьмы
В супермаркете Екатеринбурга продавали сыр из будущего
Гроссмейстер Карякин: «Хочу взять реванш у Карлсена»
Свердловского депутата Илью «Надо меньше питаться» Гаффнера ждет новый суд
Новогодняя ель Нижнего Тагила борется за звание лучшей елки среди моногородов
На Урале в 26-й раз пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок»
Волейбольная «Уралочка» всухую разгромила на домашнем паркете «Ленинградку»
В новогодние праздники свердловские гаишники поймали 400 пьяных водителей
В Полевском прокуратура вернула на работу незаконно уволенную беременную сотрудницу
Мэрия Екатеринбурга решила снимать познавательные фильмы о городе, чтобы показывать их в метро и по телевизору
Нижнетагильский бизнесмен попылся вывезти контрабандой бронежилеты на три миллиона рублей
В Реже сгорела квартира, где жил отец-одиночка с ребенком
Мэрия Березовского переселила мужчину из ветхого барака в квартиру с долгом за капремонт
В Ревде сотрудники МЧС спасли от голодной смерти запертых коз, собак и кота
«Мы чуть не перевернулись»: экипаж Сергея Карякина о третьем этапе ралли «Дакар»
В Екатеринбурге через два месяца снова присмотрятся к транспортной реформе
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка