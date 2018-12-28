2018-12-28T11:35:34+03:00
Звезды

Ксения Собчак отдаст Максиму Виторгану квартиру в обмен на сына

Пара решила расстаться без скандалов
Лев Истомин
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Ксения после расставания с мужем закрутила роман с режиссеромКсения после расставания с мужем закрутила роман с режиссеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одна из самых экстравагантных пар российского шоу-бизнеса распалась: теледива и политик Ксения Собчак разводится с актером Максимом Витограном

Сама теперь уже бывшая пара не очень рады тому, что на них обратили внимание в интернете. В ответ на многочисленные публикации и вопросы ответила цитатой индийского философа Ошо: «Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое».

Ксения уже нашла замену супругу, начав роман с бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз – режиссером Константином Богомоловым.

Впрочем, Витогран в этой ситуации может выиграть немалые материальные блага. Несколько лет назад в интервью с актером Собчак сказала, что в случае развода оставит мужу квартиру. В обмен на это Максим Виторган разрешит их совместному сыну жить с матерью, пишет eg.ru.

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