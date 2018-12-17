Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама

17 Дек. 16:36 2018-12-17T16:36:45+03:00

На встречу Сергей Бидонько пришел вместе с вице-губернатором Алексеем Орловым. Фото: ДИП

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил своего нового заместителя Сергея Бидонько, который будет заниматься внутренней политикой.

Это произошло на официальной встрече главы региона с мэрами городов Среднего Урала, сообщает Департамент информационной политики.

- Евгений Куйвашев представил главам муниципалитетов нового заместителя губернатора, который будет курировать сферы информационной и внутренней политики Свердловской области. На эту должность назначен Сергей Бидонько, занимавший ранее посты главы Карпинска, министра строительства региона, а в 2016 году избранный депутатом Государственной думы, - рассказали в ДИПе.

Для того, чтобы занять новый пост, Бидонько пришлось на минувшей неделе сдать мандат депутата Госдумы. В нижней палате парламента представитель Свердловской области обосновался осенью 2016 год, одержав победу на выборах.