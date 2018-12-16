2018-12-16T09:16:35+03:00
Происшествия

Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге

Несколько вагонов сошли с рельс под Пермью
Лев Истомин
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Сейчас движение поездов идет по графикуСейчас движение поездов идет по графикуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Три пассажирских поезда прибыли в ночь на 16 декабря в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге в Пермском крае.

Речь идет о рейсах №46 Кисловодск-Екатеринбург, который задержался на 4 часа 4 минуты, №128 Ижевск-Екатеринбург (2 часа 14 минут) и №139 Барнаул-Адлер (3 часа 30 минут).

Причиной задержки стал сход семи пустых грузовых вагонов между станцуиями Куеда и Рабак, который произошел в субботу вечером. Никто из людей в ходе инцидента не пострадал.

- Причиной стало падение на состав с автомобильного путепровода крана сторонней строительной организации. Угрозы экологической безопасности нет, - рассказывают в пресс-службе РЖД.

В данный момент все поезда идут по расписанию, движение полностью восстановлено.

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