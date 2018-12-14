Хоккейную болельщицу с 93-летием поздравили игроки ХК «Автомобилист»

14 Дек. 17:34 2018-12-14T17:34:19+03:00

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Тамара Александровна Гусева всю жизнь обожала хоккей, и теперь она продолжает следить за матчами. Хоккейные турниры за компанию с ней по телевизору смотрит ее муж — Василий Федорович.

На 93-й день рождения преданную болельщицу ждал сюрприз: к ним домой с поздравлениями пришли гости из ее любимой команды.

— Я никогда не пропускаю ни одной вашей игры! — сказала им именинница.

Главным подарком Тамаре Александровне от клуба стала майка защитника Алексея Василевского, который играет под номером 93. На майке расписались все игроки команды.

— Одевайте эту майку, когда будете смотреть наши матчи, мы верим, что это принесет нам удачу! — обратился к бабушке от имени команды «Автомобилист» хоккеист Георгий Белоусов.

Тамара Александровна сразу с удовольствием примерила подарок и сфотографировалась с гостями на память.