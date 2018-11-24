Футбольный клуб «Урал» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-24T09:52:22+03:00

Первый гол был забит на 27-й минуте. Фото: ФК «Урал»

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Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга накануне встретился в Москве с «Локомотивом». Это был матч 15 тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась в пользу свердловчан со счетом 2:1.

– Основные события первых 45 минут развернулись после 27-й минуты, – сообщают в пресс-службе ФК «Урал». – Сначала вновь огорчил своим голом «Урал» экс-игрок нашей команды Федор Смолов. Нападающий «Локо» точно пробил в дальний угол из-под ноги защитника. К чести екатеринбуржцев, отыграться нашей команде удалось уже через 4 минуты! Потрясающий удар в дальний угол удался Денису Кулакову, который забил свой первый гол за время выступления в «Урале»!

Второй гол наша команда забила во второй половине матча. Отман Эль-Кабир реализовал пенальти, пробив в угол. Направление полета мяча вратарь сборной России угадал, но остановить его не смог.