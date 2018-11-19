В Нижнем Тагиле три дома по программе капремонта сдадут на год раньше срока
Нетипичная новость про капремонт в Свердловской области пришла сегодня из Нижнего Тагила Свердловской области. Здесь подрядчик сдаст три дома, в которых проводят капремонт, на год раньше положенного срока. Работы в здании должны были начаться только 2019 году.
Однако дома по адресам: улица Вязовская, 4в, Липовый тракт, 17 и Черных, 21 должны сдать до наступления нового года.
По словам начальника управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила Егора Копысова, подрядчик в сентябре завершил работы в 54 домах, которые были запланированы на весь 2018 год. Сразу после этого фирма приступила к следующему объему.
- Подрядчик проверенный. В течение вот уже четырех лет он проводит работы с надлежащим уровнем качества, - говорит Егор Копысов.
Всего в 2019 году в Нижнем Тагиле в следующем году проведут капремонт 45 домов, которые построены в 1940-50-х годах. Здесь заменят электросети, а также кровлю и инженерные сети. Цена государственного контракта составляет 400 миллионов рублей.