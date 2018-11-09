Прорвало трубу: в Екатеринбурге в ТРЦ «Мегаполис» с потолка хлынула вода
Инцидент произошел на фудкорте
На час посетителям пришлось покинуть здание торгового центраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в пятницу днем посетителей фудкорта в ТРЦ «Мегаполис» поверг в шок поток воды с потолка. Всех посетителей торгового комплекса возле Южного автовокзала эвакуировали.
Инцидент возник из-за прорыва трубы.
В пресс-группе ГУ МЧС по Свердловской области, журналисту «Комсомольской правды» заявили, что на место ЧП никто не выезжал.
Представители ТРЦ «Мегаполис» ничего страшного в этой ситуации не увидели.
- Это рядовая ситуация. Никакого кипятка не было, просто теплая вода. В помещении ведутся ремонтные работы, - подытожили там.
Обратно людей стали запускать спустя час.