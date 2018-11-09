2018-11-09T13:50:10+03:00
Происшествия

Прорвало трубу: в Екатеринбурге в ТРЦ «Мегаполис» с потолка хлынула вода

Инцидент произошел на фудкорте
Павел ПИВОВАРОВ
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На час посетителям пришлось покинуть здание торгового центраНа час посетителям пришлось покинуть здание торгового центраФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в пятницу днем посетителей фудкорта в ТРЦ «Мегаполис» поверг в шок поток воды с потолка. Всех посетителей торгового комплекса возле Южного автовокзала эвакуировали.

Инцидент возник из-за прорыва трубы.

В пресс-группе ГУ МЧС по Свердловской области, журналисту «Комсомольской правды» заявили, что на место ЧП никто не выезжал.

Представители ТРЦ «Мегаполис» ничего страшного в этой ситуации не увидели.

- Это рядовая ситуация. Никакого кипятка не было, просто теплая вода. В помещении ведутся ремонтные работы, - подытожили там.

Обратно людей стали запускать спустя час.

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