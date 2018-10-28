В Академическом районе Екатеринбурга жители устроили митинг из-за недостатка школ и детских садов

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-28T16:54:01+03:00

Они сетуют, что началось строительство новых жилых домов, но при этом учебных учреждений больше не станет

Изменить размер текста: A A

В Академическом районе в воскресенье прошел митинг - горожане недовольны тем, что застройщики поставят аж 18 новых многоэтажек, но дополнительных детских садов и школ строить не будут. В имеющихся же учебных учреждениях не хватает мест. Многим родителям приходится возить детей в другие районы и стоять в пробках каждое утро. Также из-за активной застройки вырубается зеленая роща.

- На начало 2018 года в микрорайоне Академический не хватало трех школ и десяти детских садов, - высказывается Денис Викторович Каракоз, председатель Совета ТОС «Академический». - Действующие школы переполнены более чем в два раза. Дети занимаются физкультурой по три класса одновременно. Часто в школах 13 первых классов, по 35 человек в каждом, а тысячи семей вынуждены возить детей в другие районы города, увеличивая пробки. К 2019 году будет введено ещё 18 многоэтажных жилых домов, но для них не предусмотрено ни одной школы.

Также председатель утверждает, что сначала депутаты гордумы планировали построить шесть новых садиков и одну школу, но думают пересмотреть решение и построить по одному детскому саду и школе. Окончательно проект утвердится 27 ноября.

- Даже не против вырубки рощи борьба-то идёт, - высказываются организаторы митинга. - Устроили митинг, возможно, нам построят школы и детские сады в районе дополнительно. Если не будем заявлять о недовольстве, застроят домами жилыми и будем детей в школу на Уралмаш возить.