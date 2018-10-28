2018-10-28T12:33:43+03:00
Общество

«Комбайнёры в России скоро потеряют работу»: Дмитрий Рогозин напугал всех екатеринбургским беспилотным комбайном

Генеральный директор «Роскосмоса» рассказал о создании машины с искусственным интеллектом в НПО Автоматики Екатеринбурга
Дарья РЯБОВА
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Комбайн на автопилоте изобрели в ЕкатеринбургеКомбайн на автопилоте изобрели в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский политик Дмитрий Рогозин сделал неожиданное заявление на своей странице в Facebook. Он предостерег водителей комбайнов, что их рабочие дни в скором времени будут сочтены. Ведь на свет появится чудо-машина — беспилотный комбайн с искусственным интеллектом. Его изобрели уральские специалисты из НПО Автоматики имени академика Н.А. Семихатова.

— Комбайнеры в России скоро потеряют работу, - уверяет Дмитрий Рогозин в социальных сетях. — НПО Автоматики в Екатеринбурге, которое специализируется в «Роскосмосе» на создании систем управления ракет-носителей, успешно провело испытания беспилотного комбайна. Он управляется разработанным ими искусственным интеллектом с системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра. Шутки шутками, но такая тема есть. Внедрение робототехники, автоматизация производств рано или поздно изменят структуру рынка труда. Думаю, это серьёзная тема для дискуссии в экспертном сообществе.

"Справится ли комбайн без человека?", - задаются вопросом пользователи интернета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Справится ли комбайн без человека?", - задаются вопросом пользователи интернетаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экспертное сообщество еще эту тему не затрагивало, однако пользователи в интернете развернули активную дискуссию. Одни уверяют, что понадобится еще больше рабочих мест для управления и контроля всех этой системы. Другие, в особенности, те, кто сам когда-то сидел в кабине комбайна, возражают - всякие неполадки, вроде попавшего под колеса камня, может исправить только водитель.

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