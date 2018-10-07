2018-10-07T18:19:49+03:00
Общество

В начале недели Екатеринбург накроет проливной дождь, а область засыплет мокрым снегом

Только в среду количество осадков снизится
Дарья РЯБОВА
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Не забывайте зонты дома в начале рабочей недели - ожидается дождьНе забывайте зонты дома в начале рабочей недели - ожидается дождьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все выходные в Свердловской области и в уральской столице бушует непогода. Льют дожди, дуют ветра, сгущаются тучи. Никакого отдыха за городом - лишь посиделки дома и грустные взгляды в окно. Рабочая неделя, к сожалению, будет ничуть не лучше. Придется запастись терпением и зонтиками, а жителям северных районов области - еще и теплой одеждой. Ночью температура здесь опустится до -2, -3 грудусов Цельсия.

- В Свердловской области в понедельник 8 октября погода будет облачная с прояснениями, в большинстве районов дожди, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью температура составит -2…+3 градуса, днем воздух прогреется до +7…12 градусов, - предупреждают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во вторник 9 октября будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, ночью на севере и в горах с мокрым снегом. Ночью на севере температура может понизиться до - 2 градусов, в некоторых районах она будет +1,+6 градусов. Днем ожидается +4,+9 градусов Цельсия.

В среду 10 октября, наконец, наступит переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью вновь на севере и в горах с мокрым снегом. Ночью температура упадет до +2,-3. Температура днем будет такая же, как во вторник.

В Екатеринбурге снега и минусовой температуры не ожидается. В понедельник будет идти дождь. Ночью температура составит 3-5 градусов, днем - 9-12. Во вторник уже наступят прояснения, дождь будет лить не так интенсивно. Днем температура будет чуть ниже - 5-7 градусов Цельсия. Порывы ветра в этот день могут достигать 17 метров в секунду. В среду дождь прекратится и воздух прогреется до 6-8 градусов.

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