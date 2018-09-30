Житель Асбеста заявил, что нашел на помойке секретные документы полиции

30 Сент. 18:10 2018-09-30T18:10:58+03:00

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Полиция Асбеста, разбирается, действительно ли кто-то выбросил на помойку архивные документы городского отдела МВД с непогашенным грифом «секретно» на них. О том, что бесхозные папки с личными данными людей валяются среди мусора, сообщил один из жителей Асбеста в социальных сетях.

- Выкидывая мусор на помойку обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки, - написал пользователь Митя Гилязов на своей странице в социальной сети ok.ru. – Заинтересовался, поднял, начал листать - действительно секретные документы.... Нашей асбестовской полиции... Есть старые (но гриф не погашен), есть посвежее. Про такие мелочи как доки по уголовным делам, по персональным данным - это лучше и не вспоминать.

Теперь по этому факту проводится детальное разбирательство.

- Сыщики отрабатывают различные версии появления такого, явно провокационного, сообщения, - пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - По одной из версий это мог сделать один из бывших сотрудников полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам, ранее дважды судимый за присвоение и растрату. Также будет проверена подлинность найденных документов.