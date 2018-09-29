12 из 12: «Автомобилист» с минимальным счетом переиграл московское «Динамо»

29 Сент. 16:56 2018-09-29T16:56:25+03:00

В этом году команда со Среднего Урала имеет все шансы дойти до финала восточной конференции. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Команда из Екатеринбурга продолжает побеждать во всех матчах КХЛ

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ХК «Автомобилист» продолжает идти без поражений в этом сезоне КХЛ и сумел добиться минимальной победы, которая стала 12 в сезоне. На сей раз под натиском «шоферов» пало московское «Динамо», единственная шайба на счету Найджела Доуса.

В концовке третьего периода в Екатеринбурге выдалась жаркой, а гости сняли вратаря и пытались сравнять цифры на табло за счет большинства.

Воспитанник свердловского хоккея Анатолий Голышев мог удвоить преимущество за считанные секунды до финальной сирены, но не сумел попасть в пустые ворота.

- Динамо очень прилично выглядело в атаке и обороне, - рассказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. – Парни молодцы, что перетерпели соперника. Спасибо нашим фанатам за поддержку.

Следующий свою игру «Автомобилист» проведет 3 октября во Владивостоке против местного «Адмирала».