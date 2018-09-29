12 из 12: «Автомобилист» с минимальным счетом переиграл московское «Динамо»
ХК «Автомобилист» продолжает идти без поражений в этом сезоне КХЛ и сумел добиться минимальной победы, которая стала 12 в сезоне. На сей раз под натиском «шоферов» пало московское «Динамо», единственная шайба на счету Найджела Доуса.
В концовке третьего периода в Екатеринбурге выдалась жаркой, а гости сняли вратаря и пытались сравнять цифры на табло за счет большинства.
Воспитанник свердловского хоккея Анатолий Голышев мог удвоить преимущество за считанные секунды до финальной сирены, но не сумел попасть в пустые ворота.
- Динамо очень прилично выглядело в атаке и обороне, - рассказал после игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. – Парни молодцы, что перетерпели соперника. Спасибо нашим фанатам за поддержку.
Следующий свою игру «Автомобилист» проведет 3 октября во Владивостоке против местного «Адмирала».