Фотовыставка «СОВМОД» открылась в музее истории Екатеринбурга

Фотовыставку «СОВМОД» в Музее истории Екатеринбурга открывал директор филиала «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, Алексей Двизов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
22 декабря в одном из залов музея истории Екатеринбурга состоялось открытие фотовыставки «СОВМОД», ставшей отражением исследования проектирования и строительства объектов архитектуры Свердловска 1956-1991 гг.
Выставка является первой частью масштабного проекта, посвященного истории советского модернизма, как огромного архитектурно-исторического пласта нашего города и страны. Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова. Екатеринбургская администрация идею поддержала, так образовался объемный интересный проект.
Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Советский модернизм – это практически вещественные артефакты определенной эпохи. Мы говорим, что было дореволюционный Екатеринбург, был Свердловск, начала 30-х годов, потом тыловой город, а потом, как будто бы ничего не происходило. Мне кажется, через разговор об этой архитектуре, мы говорим о послевоенном Свердловске. О Свердловске, где производят космические технологии, снимают фильмы, где рождается миллионный житель и других важных моментах в истории города» - рассказала о задумке проекта Полина Иванова.
Игорь Пушкарев, заместитель директора Музея истории Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выставке представлены 30 фотографий зданий Уральской столицы возведенных в стиле модернизма. Архитектурное направление, сформировалось с конца 50-десятых годов. Строительство последнего здания, представленного на выставке, завершилось в 90-х годах. Каждый объект, предстает перед зрителями в современном виде и том, каким он был в первые годы постройки и эксплуатации.
Важность проекта оценила Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Сердцем и душой каждого города являются люди, которые в нем живут, проживали или будут проживать. Екатеринбург – город с характером, замечательно, если через этот проект мы сможем персонифицировать характеры людей, которые строили город и являлись его неотъемлемой частью» - оценила важность проекта Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга.
Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга, Алексей Храмов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На открытии выставки присутствовали представители Департамента архитектуры, Администрации Екатеринбурга, историки, архитекторы и художники.
Главный архитектор Екатеринбурга, Андрей Молоков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обсуждались вопросы сохранение аутентичности зданий. Важности поддержания стилистики и всех составляющих в соответствии с той идеей, которая существовала во времена строительства.
Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.