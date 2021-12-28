Фотовыставка «СОВМОД» открылась в музее истории Екатеринбурга

Фотовыставку «СОВМОД» в Музее истории Екатеринбурга открывал директор филиала «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, Алексей Двизов Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря в одном из залов музея истории Екатеринбурга состоялось открытие фотовыставки «СОВМОД», ставшей отражением исследования проектирования и строительства объектов архитектуры Свердловска 1956-1991 гг.

Выставка является первой частью масштабного проекта, посвященного истории советского модернизма, как огромного архитектурно-исторического пласта нашего города и страны. Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова. Екатеринбургская администрация идею поддержала, так образовался объемный интересный проект.

Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Советский модернизм – это практически вещественные артефакты определенной эпохи. Мы говорим, что было дореволюционный Екатеринбург, был Свердловск, начала 30-х годов, потом тыловой город, а потом, как будто бы ничего не происходило. Мне кажется, через разговор об этой архитектуре, мы говорим о послевоенном Свердловске. О Свердловске, где производят космические технологии, снимают фильмы, где рождается миллионный житель и других важных моментах в истории города» - рассказала о задумке проекта Полина Иванова.

Игорь Пушкарев, заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке представлены 30 фотографий зданий Уральской столицы возведенных в стиле модернизма. Архитектурное направление, сформировалось с конца 50-десятых годов. Строительство последнего здания, представленного на выставке, завершилось в 90-х годах. Каждый объект, предстает перед зрителями в современном виде и том, каким он был в первые годы постройки и эксплуатации.

Важность проекта оценила Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сердцем и душой каждого города являются люди, которые в нем живут, проживали или будут проживать. Екатеринбург – город с характером, замечательно, если через этот проект мы сможем персонифицировать характеры людей, которые строили город и являлись его неотъемлемой частью» - оценила важность проекта Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга.

Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга, Алексей Храмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии выставки присутствовали представители Департамента архитектуры, Администрации Екатеринбурга, историки, архитекторы и художники.

Главный архитектор Екатеринбурга, Андрей Молоков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обсуждались вопросы сохранение аутентичности зданий. Важности поддержания стилистики и всех составляющих в соответствии с той идеей, которая существовала во времена строительства.

Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.