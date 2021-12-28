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Общество28 декабря 2021 10:30

Фотовыставка «СОВМОД» открылась в музее истории Екатеринбурга

Эта выставка будет интересна всем, кто не равнодушен к истории города.
Светлана ГЕСС
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Фотовыставку «СОВМОД» в Музее истории Екатеринбурга открывал директор филиала «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, Алексей Двизов

Фотовыставку «СОВМОД» в Музее истории Екатеринбурга открывал директор филиала «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, Алексей Двизов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря в одном из залов музея истории Екатеринбурга состоялось открытие фотовыставки «СОВМОД», ставшей отражением исследования проектирования и строительства объектов архитектуры Свердловска 1956-1991 гг.

Выставка является первой частью масштабного проекта, посвященного истории советского модернизма, как огромного архитектурно-исторического пласта нашего города и страны. Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова. Екатеринбургская администрация идею поддержала, так образовался объемный интересный проект.

Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова

Идейным вдохновителем выставки стала архитектор Полина Иванова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Советский модернизм – это практически вещественные артефакты определенной эпохи. Мы говорим, что было дореволюционный Екатеринбург, был Свердловск, начала 30-х годов, потом тыловой город, а потом, как будто бы ничего не происходило. Мне кажется, через разговор об этой архитектуре, мы говорим о послевоенном Свердловске. О Свердловске, где производят космические технологии, снимают фильмы, где рождается миллионный житель и других важных моментах в истории города» - рассказала о задумке проекта Полина Иванова.

Игорь Пушкарев, заместитель директора Музея истории Екатеринбурга

Игорь Пушкарев, заместитель директора Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке представлены 30 фотографий зданий Уральской столицы возведенных в стиле модернизма. Архитектурное направление, сформировалось с конца 50-десятых годов. Строительство последнего здания, представленного на выставке, завершилось в 90-х годах. Каждый объект, предстает перед зрителями в современном виде и том, каким он был в первые годы постройки и эксплуатации.

Важность проекта оценила Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга

Важность проекта оценила Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сердцем и душой каждого города являются люди, которые в нем живут, проживали или будут проживать. Екатеринбург – город с характером, замечательно, если через этот проект мы сможем персонифицировать характеры людей, которые строили город и являлись его неотъемлемой частью» - оценила важность проекта Галина Токарева, начальник департамента общественных связей Администрации Екатеринбурга.

Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга, Алексей Храмов

Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга, Алексей Храмов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии выставки присутствовали представители Департамента архитектуры, Администрации Екатеринбурга, историки, архитекторы и художники.

Главный архитектор Екатеринбурга, Андрей Молоков

Главный архитектор Екатеринбурга, Андрей Молоков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обсуждались вопросы сохранение аутентичности зданий. Важности поддержания стилистики и всех составляющих в соответствии с той идеей, которая существовала во времена строительства.

Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.

Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетить выставку можно в музее истории Екатеринбурга до середины января 2022 г.

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