В Екатеринбурге Дед Мороз высадился на военном вертолете перед детьми, чтобы вручить подарки

Деда Мороза доставил вертолет Ми-8АМТШ. Фото: ЦВО

Олени, которые мчат сани Деда Мороза, это уже прошлый век. В наше время он может добраться до ребят, чтобы поздравить, и на современной авиатехнике, например, на военном вертолете Ми-8АМТШ. Сегодня, 27 декабря, как раз на таком он привез подарки воспитанникам детского дома-интерната в Екатеринбурге.

Под шум пропеллера, разметающего мощным потоком воздуха снег, Дед Мороз высадился на аэродром Центрального военного округа, где у детей как раз была экскурсия. Все, как в сказке - в одной руке посох, в другой рюкзак с подарками. Борода пышная и белая, шубка красная.

Воспитанники дома-интерната и сами смогли посидеть в кабине военного вертолета. Фото: ЦВО

- Прилет Деда Мороза на вертолете стал самым главным сюрпризом мероприятия, в ходе которого летчики ЦВО исполнили мечту детей и провели экскурсию по аэродрому, - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Каждый воспитанник интерната не только смог осмотреть военную техники, но и почувствовать себя в качестве летчика за штурвалом вертолета и самолета, которые ежегодно встречают космонавтов на Земле.

Всем воспитанникам дома-интерната Дед Мороз вручил подарки. Фото: ЦВО

Так, помимо вертолета Ми-8, дети осмотрели транспортный самолет Ан-12, самолет Ан-26, в котором есть медицинский модуль, а также пассажирский Ту-134.

- В завершении мероприятия для детей был организован сладкий стол с вручением подарков от Деда Мороза, - добавили в ЦВО. - Праздничное мероприятие для детей прошло в рамках всероссийской акции «Елка желаний».