В Екатеринбурге задержали футболиста, который 13 лет был в розыске за разбой

В 2008 году ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге спецназ наведался в ФОК «Калининец» во время одного из любительских турниров по мини-футболу. Но не для того, чтобы посмотреть игру, а в поисках беглого преступника. Как оказалось, полузащитником команды «Восвод» под номером 15 был разыскиваемый Евгений Лыкосов. 35-летний уралец сразу понял, из-за чего появились сотрудники в маске. И уже через несколько минут в сопровождении садился в служебный автомобиль.

Удивительно, но на протяжении 13 лет ему удавалось прятаться от следствия. В 2008 году Лыкосова объявили в розыск по подозрению в разбое в составе группы лиц.

- Его многие знают. В команде его называют Евгений Дмитриевич, - рассказал «КП»-Екатеринбург один из участников турнира.

Теперь Лыкосов еще не скоро вернется на футбольную коробку. Разве что сыграет с другими арестантами в СИЗО-1.

- Разыскиваемый осужден приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от 7 октября 2008 года по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» к наказанию в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, - пояснили в свердловском управлении ФСИН.

Момент задержания футболиста попал на видео.