Почему и зачем в отделениях Сбера в Екатеринбурге появились примерочные?

Сбер подвел первые итоги пилотного проекта по развитию электронной торговли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбер - это уже давно не только финансовые услуги, но и огромная экосистема, в которую входят десятки продуктов для частных и корпоративных клиентов. Одно из приоритетных направлений в экосистеме Сбера – электронная коммерция (продажа товаров и услуг через интернет). В сентябре Екатеринбург был выбран как хаб для большого эксперимента по развитию этого направления. Сегодня на брифинге были подведены первые итоги.

«Популярность маркетплейсов как формата агрегатора предложений от разных магазинов растет. Мы шагаем в ногу со временем, обеспечивая нашим клиентам доступность, удобство и быстроту получения необходимых товаров. Увеличиваем количество пунктов получения заказов. Расширяем ассортимент, привлекая к сотрудничеству федеральных и региональных поставщиков. Аналитика показывает, что активность региональных клиентов интенсивно увеличивается: общее количество клиентов и заказов на маркетплейсе СберМегаМаркет в Свердловской области в 3 квартале выросло в 6 раз», – поделился на брифинге первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в топ наиболее популярных категорий у жителей области входят бытовая техника, продукты питания, детские товары, товары категории красота и уход, а также зоотовары.

В настоящий момент для удобства получения заказов СберМегаМаркета в Екатеринбурге и области функционирует более 185 пунктов выдачи и более 640 постаматов СберЛогистики, из них более 75 пунктов выдачи и более 200 постаматов расположены в Екатеринбурге. Получить заказ теперь можно и в отделениях Сбербанка – там даже появились примерочные. А для удобства посетителей график работы основных офисов банка на территории города был удлинен – теперь более 20 подразделений ведут обслуживание 7 дней в неделю, без перерывов и выходных, с 9 утра и до 9 вечера.

Для постоянных клиентов разработана специальная подписка Сберпрайм, которая позволяет получать бесплатную доставку и, кроме электронной коммерции, на специальных условиях пользоваться другими продуктами Сбера, такими как Окко, Сберзвук и другими.

Планы по развитию e-commerce на 2022 год амбициозные. По мнению Александра Ведяхина, у Сбера есть все шансы стать номером один по электронной торговле в Екатеринбурге до конца 2022 года. После закрепления результатов работы на пилотной площадке проект будет масштабироваться на всю Россию.