По словам девушки, парень пытался удались фото с телефона. Фото: из архива Татьяны Сафроновой

В Екатеринбурге девушка поймала парня, который снимал ее в примерочной. 24 декабря около 19:00 Татьяна Сафронова в примеряла платья в магазине H&M в «Гринвиче». Во время примерки она заметила, как сверху кто-то снимает ее на камеру смартфона. Об этом девушка рассказала «КП»-Екатеринбург.

- Я в бешенстве вылетела из кабинки и побежала в соседнюю, откуда велась съемка. Там стоял какой-то парень. На вид ему было не больше 25 лет. Я схватила его за воротник, чтобы он никуда не убежал, крикнула сотрудницам, чтобы они вызвали охрану, - рассказывает девушка.

Фото: из архива Татьяны Сафроновой

К примерочной подошел охранник и вызвал полицию. Дальше происходящее девушка снимала на камеру.

- Мы ждали полицию больше часа. За это время парень уже успел удались фото с телефона. Это видео охранник и может это подтвердить. Но прямых доказательств тому, что парень совершал не осталось. При этом он угрожал, что меня засудит, что у него мама адвокат, - поясняет Татьяна.

Фото: из архива Татьяны Сафроновой

На видео слышно, как молодой человек отрицает, что он снимал девушку на камеру, и что пытается удалить фото. Но при этом показать фотографии в галерее отказывается.

- Когда приехали полицейские, я, этот парень и мой муж отправились в участок №5. Там я села писать заявление, а полицейские с парнем ушли в другое место. Думаю, чтобы писать объяснительную. Я подошла к дежурной, чтобы уточнить, как правильно написать заявление. А она мне сказала, что полицейские уже проверили телефон молодого человека и ничего не обнаружили, - рассказывает Татьяна.

Фото: из архива Татьяны Сафроновой

Тем не менее, девушка написала на молодого человека заявление в полицию.

- Я считаю, нужно сделать все, чтобы обнародовать его лицо. Очень важно, чтобы люди об этом узнали. Я хочу хоть как-то его наказать, чтобы таким людям было неповадно снимать девушек в примерочных и в туалетах. Это отвратительно. И пока мы не принимаем никаких мер, чтобы это наказать таких людей, ничего не поменяется, - уверена Татьяна.

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