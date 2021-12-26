Угрожали охраннику автоматом: ночью в Екатеринбурге трое в масках сожгли на парковке Hyundai Sonata

Неизвестные скрылись с места происшествия. Фото: Читатель «КП»

Неспокойная ночь выдалась у охранника стоянки на ул. Билимбаевская, 37 в Екатеринбурге. Около 4:00 утра 26 декабря на парковку заявились трое рослых мужчин. У одного в руках был предмет, похожий на автомат Калашникова. Увидев, в будке охранника камеру видеонаблюдения, мужчин направил на нее оружие. В этот же момент двое других мужчин целенаправленно подошли к припаркованному автомобилю Hyundai Sonata.

- Они достали бутылку и, видимо, облили автомобиль горючей жидкостью. Начали чиркать спичкой, а она – не горит, - рассказывает «КП»-Екатеринбург человек, знакомый с ситуацией. – Около пяти минут они чиркали. После чего один из них заскочил в будку охранника. Начал его избивать, угрожал ножом. Требовал выдать спички или зажигалку. Но охранник сказал, что у него нет, так как он не курит.

Фото: Читатель «КП»

В итоге разъяренные молодые люди справились своими силами. Спустя пять минут автомобиль все-таки загорелся. А троица ретировалась с места происшествия. В 4:36 хозяин иномарки уже знал о произошедшем.

- Машина выгорела частично. Ее успели потушить, - добавляет собеседник.

Хозяина автомобиля вызвали в Отдел полиции №10. Однако писать заявление 31-летний житель Екатеринбурга отказался.

- Дело в том, что два года назад у меня также подожгли автомобиль Audi A6. Найти поджигателей полиция так и не смогла. Поэтому я считаю, что писать заявление – это бесполезное бумагомарательство. В этот раз дознаватели даже не осмотрели машину и не попытались изъять видео с камер наблюдения, - объяснил свое нежелание писать заявление «КП»-Екатеринбург хозяин автомобиля.

Фото: Читатель «КП»

На вопрос, что могло стать причиной конфликта, мужчина отвечать не стал.

Как уточнили в отделе по связям со СМИ УМВД по городу Екатеринбургу, в полиции пообещали проверить данную информацию.