Переживаю за Лизу Туктамышеву: Аделина Сотникова - о чемпионате России по фигурному катанию

Сотникова завершила карьеру в 2020 году из-за проблем с позвоночником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург, обычный ледовый городок и каток около торгового центра, десятки таких забросаны на территории всего города. Однако сегодняшнее открытие было не совсем обычным, на него пригласили одну из самых известных звезд российского фигурного катания - четырехкратную чемпионку России и обладательницу золотой медали олимпиады в Сочи 2014 года Аделину Сотникову.

Именитая спортсменка согласилась ответить на любые вопросы от маленьких фанатов, которые наперебой начали интересоваться про подписчиков в социальных сетях и про эмоции после главной победы в карьере, а также просили дать советы, как стать известной фигуристкой.

- Ой, я в первые минуты даже не поверила, что победила, не могла осознать, что это всё наяву, и моя мечта сбылась, это такая эйфория, даже не знаю, с чем это сравнивать, это бесценные эмоции, хотелось бы прочувствовать его вновь. И я просто хочу сказать, что нужно просто не сдаваться и идти до последнего, - поделилась Аделина Сотникова.

Олимпийская чемпионка приехала в Екатеринбург накануне выступлений фигуристок на чемпионате России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также фигуристка развеяла миф о том, что у профессиональных спортсменов нет детства из-за постоянных тренировок и соревнований и заверила, что у них также были и обычные сборы с друзьями, догонялки, прятки и другие развлечения. Кроме того, она добавила, что если бы не каталась на коньках, то точно бы ушла в художественную гимнастику.

Нас же интересовали вполне конкретные вещи: ведь именно сейчас проходит чемпионат России по фигурному катанию, где спортсменки разыгрывают олимпийские путевки в Пекин-2022. - Сложно однозначно сказать, кто из такого списка достойных кандидатов сможет занять место в первой тройке, все девочки очень сильные, а жизнь непредсказуемая, поэтому делать прогнозы практически нереально.

Накануне одной из главных драм во время проката короткой программы у женщин стало падение 25-летней Елизаветы Туктамышевой, которая проводит третий олимпийский цикл и вновь пытается отобраться на главный старт четырехлетия, пропустив два предыдущих.

В 2014 году Сотникова взяла золото в одиночном катании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы вместе с Лизой начинали спортивную карьеру. Мне вчера её было очень жалко, ведь она столько сезонов катала чисто, тем более это происходит на ее родных трибунах в Санкт-Петербурге. Очень надеюсь, что сегодня она разозлится на себя, и в итоге войдет в финальную тройку, переживаю за нее и болею, - ответила Аделина Сотникова на вопросы "КП-Екатеринбург".

Также фигуристка поделилась впечатлениями, каково это - открыть собственную школу в 23 года. По словам Аделины, ей приятно, что теперь она делится опытом и вкладывает все свои умения и навыки в учеников своей группы. Венцом этой встречи с маленькими фанатами стал мастер-класс от олимпийской чемпионки, в котором начинающим спортсменам рассказали, как правильно кататься на коньках и выполнять простые элементы.

И кто знает, может быть, кто-то вдохновится после этой встречи и через несколько лет в стране появится новый олимпийский чемпион из Екатеринбурга?