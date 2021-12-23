«Романовы: преданность и предательство»: в Екатеринбурге презентовали книгу тюменского писателя Сергея Козлова

Фото: Александр Ежъ Осипов

«Романовы: преданность и предательство» - новый роман тюменского писателя Сергея Козлова, автора таких книг, как «Мальчик без шпаги», «Дежурный ангел», «Время любить». Роман описывает события 1914-1918 годов, через трагическую историю семьи последнего русского царя. Жанр книги определен как роман-калейдоскоп.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Перед читателем разворачивается живая и увлекательная панорама событий времен Первой мировой войны, отражающаяся в жизни главных и эпизодических героев. В романе гармонично сочетаются историческая основа, реализм описанных событий и метафизический взгляд на них. Вязь приключенческого сюжета накладывается на драму, разыгравшуюся в Российской империи в последние годы её существования.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Историческим консультантом книги выступил Владимир Хрусталев, русский историк-исследователь, публикатор дневников императорской фамилии, полвека посвятивший изучению Романовых. А сама книга, снабжена цветной вкладкой от кинохудожника, фотографиями, подборкой документов и краткими справками о судьбах всех исторических персонажей.

Книга вышла тиражом 20 000 экземпляров. «Комсомолка», как один из участников проекта не только проводит презентации книги, но и организует распространение основной части тиража.

Фото: Александр Ежъ Осипов

В ноябре презентация романа прошла на родине автора в Тюмени. Вторую встречу с читателями было решено организовать в Екатеринбурге, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года и был приведен в действие расстрельный приговор. 20 декабря представители власти и епархии, историки и просто неравнодушные жители встретились в Свердловской филармонии, чтобы обсудить значимость книги.

Фото: Александр Ежъ Осипов

«Это огромная ответственность перед Богом, людьми и страной писать на такую тему. – Признался на встрече с читателями Сергей Сергеевич. – Если книга заставит чье-то сердце содрогнуться, задуматься, значит, моя миссия выполнена».

По задумке автора, язык романа простой и легкий, без излишних метафор и оборотов. Те, кто уже начал читать книгу оценили это по достоинству. И отметили, что произведение полностью погружает в эпоху.

Фото: Александр Ежъ Осипов

«У меня возникло непреодолимое желание провести эту ночь за чтением романа. – Поделился впечатлениями от обсуждения романа игумен Вениамин (Райников) – Отрадно, что к теме царской семьи подходят серьезно и с благоговением. Автор очень скрупулезно относится к исторической правде и деталям. Во время дискуссии прозвучала аналогия с Христом. И в данном случае, считаю, что она вполне уместна. Относительно всего того, что является нашим человеческим крестом. «Каждый должен нести свой крест» - говорил Христос. Долг государя в той или иной мере быть похожим на Христа. Совершает деяния, сравнимые с деяниями Христа в своей любви, в своем самопожертвовании. Не у всех это получается, но положительные примеры есть».

Фото: Александр Ежъ Осипов

Присутствовал на презентации и продюсер проекта Олег Александрович Урушев, который планирует приступить к съемкам полнометражного художественного фильма и 12-серийного сериала по книге уже в 2022 году. В настоящий момент ведутся переговоры с предполагаемым актерским составом. И уже решено, что часть съемок будет проходить в Екатеринбурге.

Фото: Александр Ежъ Осипов

По опыту фильма «Тобол», выпущенному Олегом Александровичем в прокат в 2019 году, и признанного лучшим фильмом-проектом по туризму, автор и продюсер рассчитывают привлечь внимание и к туристическому Екатеринбургу.

Фото: Александр Ежъ Осипов

Презентация прошла под аккомпанемент любимых музыкальных произведений императорской семьи. А гости имели возможность получить книгу с автографом автора и попробовать традиционные для Романовых напитки и блюда. Особенно запомнился всем любимый десерт Николая II «Николаша» - дольки лимона, посыпанные кофе и сахаром.

«Видимо, пандемия дает о себе знать, давно не было ничего такого эффектного, яркого, сильного, трогательного. – Оценил встречу директор УИУ РАНХиГС Долженко Руслан Алексеевич. – А поднимаемые вопросы очень актуальны. Важно в очередной раз задуматься, почему и зачем все происходило так, как происходило? Пересматривая фотографии жизни царской семьи, восхищаешься особым мужеством императора: осознавать, что через неделю или две, ни тебя, ни твоей семьи, возможно, уже не будет, но сохранять такое спокойствие».

Фото: Александр Ежъ Осипов

Интересный факт:

По словам Сергея Козлова, в романе всего три вымышленных персонажа, все остальные герои написаны по историческим прототипам. В книге более 700 страниц, на 90% наполненных описанием событий последних лет Российской империи. А еще в романе присутствуют мистические ноты, связанные с прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским, тюменским знахарем и провидцем Григорием Распутиным.