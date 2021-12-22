На экс-главу крупнейшего производства химии для нефтедобычи завели уголовное дело из-за махинаций с налогами

У следствия возникли вопросы к сделкам компании, заключенным с января 2016 по конец марта 2017 года

Несколько лет назад налоговая система в России благодаря процессу автоматизации стала более прозрачной. Наведение порядка в этой отрасли позволило быстрее выявлять представителей бизнеса, которые уходят от налогов, нарушая федеральное законодательство. Зачастую речь идет о десятках, а то и сотнях миллионов рублей. Такие случаи подпадают под уголовную ответственность с формулировкой «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА

В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила в работу новую систему под названием «АСКНДС2». Это программное обеспечение, позволяющее автоматизировать перекрестные проверки деклараций по НДС, используя сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетовфактур.

Новая система изменила архитектуру налогового контроля в России, она стала максимально автоматизированной, человеческий фактор практически свели к нулю. Внедрение «АСКНДС2» к 2021 году позволило достичь впечатляющих результатов: если пять лет назад показатель расчета налогового разрыва по НДС составлял 8 %, то в прошлом году он снизился до 0,68 %.

В налоговой политике государство задекларировало принципиальную позицию: плати налоги честно по прозрачной схеме и работай спокойно. Тех, кто нарушает налоговое законодательство, ждет неотвратимое наказание. Бизнесу стало понятно налогоплательщику выгоднее платить по легальной схеме.

ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Ежегодно в России по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией» возбуждается около четырех тысяч уголовных дел. В некоторых случаях речь чаще всего идет о крупном размере, что составляет от 15 миллионов рублей за период трех финансовых лет; и особо крупном размере, когда речь идет о сумме свыше 45 миллионов в течение этого же срока.

Как совершаются подобные преступления? Руководитель или сотрудник фирмы, имеющий отношение к финансовым расчетам, уклоняется от уплаты налогов и сборов или же страховых взносов. То есть руководство либо не предоставляет налоговую декларацию или же другие необходимые документы, которые контора должна предоставить обязательно в четкие сроки, либо же в документах указаны ложные сведения.

То есть в этом случае налогоплательщик не просто обманывает государство, он обманывает его жителей. Ведь крупные предприятия платят внушительные суммы, на которые строятся дороги, школы и больницы, из которых выплачиваются зарплаты бюджетникам. И, тот, кто нарушает закон, поступает нечестно по отношению не только к государству, но и к себе и к обществу.

Чтобы узнать, сколько налоговых преступлений зафиксировано в Свердловской области, «КП» направила запрос в Управление ФНС России по Свердловской области. Однако на момент публикации ответа не поступило.

СОТНИ МИЛЛИОНОВ МИМО БЮДЖЕТА

Один из последних примеров стал известен недавно, после масштабной налоговой проверки «НикаПетротэк» предприятия по производству реагентов для разработки нефтяных скважин и турбулентных присадок для нефтепроводов. Головной офис компании находится в Екатеринбурге, а на рынок они вышли около 7 лет назад. Сейчас «НикаПетротэк» является одним из лидеров на рынке в своем сегменте.

Материалы проверки были переданы в Следственный комитет России, и в декабре 2021 года возникли вопросы к целому ряду сделок в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2017 года, то есть уже после введения прозрачной системы по «АСКНДС2».

В материалах Следственного комитета есть данные о том, что компания включила в налоговую декларацию, представленную в Инспекцию ФНС России по Кировскому району Екатеринбурга, ложные сведения о документально оформленных, включенных в отчетность, но по факту несовершенных сделках, на которые, соответственно, предприятие не тратило деньги. Речь идет о фиктивных сделках с контрагентами ООО «Луцера», ООО «Юниторг», ООО «Энергомаш», ООО «БелстарПлюс».

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 6 декабря 2021 говорится, что руководство предприятия, а именно директор Павел Русинов, «действовал умышленно», осознавая последствия и с целью получения выгоды. Примечательно, что Павел Русинов всего за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела покинул пост директора предприятия, которым руководил столько лет.

А теперь назовем суммы, в неуплате которых подозревают компанию и Павла Русинова. Речь идет об уклонении от уплаты в первом четвертом кварталах 2016 года НДС в размере 99 455 161,5 рубля и налога на прибыль организации в размере 110 505 736 рублей. Общая сумма, которую недополучил бюджет от компании «НикаПетротэк», это 209 960 897,5 рубля.

Такая сумма, естественно, подпадает по особо крупный размер. Для сравнения, по прежним ценам на стройматериалы в 2016 году на 210 миллионов рублей можно было построить под ключ целый детский сад. Вот такие деньги тогда прошли мимо государственной казны изза преступного умысла предпринимателей.

В результате было возбуждено два уголовных дела по пункту «б» статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов». Одно в отношении Русинова, второе в отношении неустановленных лиц.

«КП» Екатеринбург» попросили ООО «НикаПетротэк» прокомментировать данную ситуацию, но на момент публикации материала ответ получен не был.

НАКАЗАНИЕ

Наказание за неуплату налогов довольно существенно отличается для физических и юридических лиц. В первом случае максимальный срок лишения свободы для индивидуального предпринимателя составляет три года, а во втором, при условии, что преступление совершено в «особо крупном размере», уже до шести лет лишения свободы.

Важно понимать, что преступления с наказанием до трех лет это преступления небольшой тяжести, а с наказанием от 5 до 10 лет квалифицируется как «тяжкие».

Это значит, что индивидуальный предприниматель после истечения двух лет с момента налогового преступления может спать спокойно срок давности истек. Другая ситуация с руководителями фирм, которые попались на «особо крупном размере».

В этом случае срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет с момента совершения преступления. В приведенном примере речь идет именно о втором варианте.