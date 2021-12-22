«Комсомолка» вместе со свердловским Минздравом подвела итоги народной премии «Клиника года - 2021»

Церемония чествования номинантов прошла в заочном формате. Награды и дипломы вручены в индивидуальном порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении трех месяцев уральцы выбирали лучшие медицинские учреждения Екатеринбурга и Свердловской области. Основная цель конкурса не соревнование между клиниками. Важно поблагодарить и отметить всех, кто стоит на страже нашего здоровья. А также сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона.

Более 30 медицинских учреждений Екатеринбурга и области приняли участие в 14 номинациях юбилейного пятого конкурса «Клиника года - 2021». Торжественное награждение участников и победителей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе пришлось отменить. Церемония чествования номинантов прошла в заочном формате. Награды и дипломы вручены в индивидуальном порядке. Победители приглашены на радио «Комсомольская правда».

В номинации «Лучшая государственная многопрофильная клиника», набрав 5 405 голосов, победу одержала ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 24 город Екатеринбург».

«В это непростое время, именно 24 больница одними из первых развернули помощь пациентам с ковид. Были организованы койки круглосуточного стационара, реанимационные койки. Помощь оказывалась не только жителям Екатеринбурга, но и области. Поэтому не удивительно, что персонал больницы получил не только наше признание, но жителей города и области», - отзывается о работе ЦГКБ № 24 Елена Чадова.

Лучшей частной многопрофильной клиникой, по признанию уральцев, стала ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» город Екатеринбург», набрав 2 919 голосов.

Лучшей частной многопрофильной клиникой, по признанию уральцев, стала ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Сергей Викторович Корелин поблагодарил жителей города и области за доверие и рассказал о работе больницы в текущем году:

«Многопрофильность - это наш конек. Очень удобно и для пациентов, и для врачей, когда под одной крышей есть специалисты самых разных направлений. В это сложное пандемийное время у нас организована платная и неотложная помощь по самым востребованным направлениям. Мы занимаемся стационарным и амбулаторным лечением, в том числе постковидной реабилитацией, реабилитацией после инсульта. В 4 раза увеличен объем помощи в области онкологии. Я думаю, именно эти факторы сыграли роль в оценке нашей работы пациентами».

Особая специфика и ответственность у врачей, работающих с детьми.

«Наши маленькие пациенты сами по себе очень непосредственные, открытые. И мы знаем секрет, как наладить с ними контакт, - достаточно просто их любить. Улыбку педиатра ребенок чувствует даже через средства индивидуальной защиты. А уже когда контакт налажен, легче оказать помощь, поддержать и вылечить», - поделилась секретом успешной работы Татьяна Рязанова, заместитель и.о. главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург». Именно они стали победителями в номинации «Лучшая детская клиника», набрав 3 495.

Согласна с ней и Елена Александровна Бутина, главврач стоматологической клиники «ATIS FABER KIDS»: «Ты должен стать лучшим другом своего маленького пациента. Мы используем в работе адаптационный подход, доброту, заботу и ласку. В клинике стоит атмосфера праздника и развито игровое пространство. Проявленная моими коллегами-докторами любовь и доброта находит отклик в сердцах не только маленьких пациентов, но и их родителей, которые подарили нам более 2 000 голосов».

Детская стоматологическая клиника «ATIS FABER KIDS» стала победителем в номинации «Лучшая детская стоматологическая клиника» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская стоматологическая клиника «ATIS FABER KIDS» стала победителем в номинации «Лучшая детская стоматологическая клиника».

ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1», набрав свыше 5 000 голосов, стала победителем в специальной номинации от жюри «Лучшая государственная многопрофильная клиника, оказывающая высокотехнологичную, в том числе специализированную помощь». В прошедшем году врачи Областной больницы № 1 взяли на себя основной фронт работы по оказанию специализированной и плановой помощи уральцам, так как многие больницы города были перепрофилированы для оказания ковидной помощи.

Лучшая государственная многопрофильная клиника, оказывающая высокотехнологичную, в том числе специализированную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Год был непростым, - отметает главврач Игорь Михайлович Трофимов. - Процент неотложных больных всегда был 7 - 10 %, остальное - плановая помощь. В этом году процент неотложных больных вырос до 60 - 70 %. Но ни одно отделение не было закрыто. Ни один сотрудник не уволился даже в это нелегкое время. Мы выполнили все плановые показатели, которые ставил перед нами Минздрав».

Первый раз за историю конкурса была открыта специальная номинация от Минздрава: «Лучшая клиника в сфере охраны психического здоровья», победителем в которой стала ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» (1 241 голос).

«Лучшая клиника в сфере охраны психического здоровья», победителем в которой стала ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антон Александрович Токарь, главврач больницы, отметил, что ковид оказывает влияние на психическое здоровье населения, на общепсихологический фон. «Ситуация оголила ряд проблем в обществе, но необходимо относиться к этому как к точке роста», - подчеркнул Антон Александрович.

Клиника микрохирургии «Глаз» им. Академика С. Н. Федорова в победителях не первый год подряд. В этом году, набрав в общей сложности почти 6 000 голосов, получила награду сразу в двух номинациях: «Клиника с лучшим сервисом» и «Лучшая клиника узкого профиля».

Борис Витальевич Романенко, главврач больницы, считает, что это заслуженная победа коллектива: «Самая главная ценность клиники - это наши сотрудники, профессионалы своего дела. Клиентоориентированность у нас начинается со входа».

Все участники получили памятные дипломы и подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучшей клиникой по лечению сердечно-сосудистых заболеваний стала ГАУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний Тагил», работающая по этому направлению более 30 лет (2 566 голосов).

Одно из самых высокотехнологичных направлений в медицине - офтальмология. Лучшей офтальмологической клиникой уральцы признали Клинику микрохирургии глаза доктора Игнатьева, отдав за нее 2 272 голоса.

Лучшей офтальмологической клиникой уральцы признали Клинику микрохирургии глаза доктора Игнатьева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артем Викторович Игнатьев, главврач, поблагодарил всех пациентов за оказанную поддержку. «Каждый день мы стараемся оправдывать доверие наших пациентов. Модернизируем как диагностическое, так и хирургическое направление», - заверил Артем Викторович.

Победитель в специальной номинации Минздрава «Лучшая государственная многопрофильная клиника - межмуниципальный центр» стала ГАУЗ СО «Серовская городская больница». И не удивительно, ведь это важный межмуниципальный центр, обслуживающий Серов, Сосьву, Гари, Восточный, Верхотурье и другие близлежащие населенные пункты.

Не первый раз победителем конкурса стала ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ». Несмотря на удаленность в 200 км от Екатеринбурга, к ней прикреплено порядка 58 небольших населенных пунктов. А в самой клинике трудятся 40 медицинских династий. В этом году Артинская ЦРБ получила звание «Лучшая государственная многопрофильная клиника малого города».

ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», набрав более 2 500 голосов, стал победителем в номинации «Репродуктивное здоровье и планирование семьи».

Лучшей клиникой в области родовспоможения стал ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России (3 339 голосов)

С большим отрывом победителем в номинации «Лучшая клиника в области реабилитации» стал ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (2 579 голосов).

В ряде номинаций было заявлено лишь по одному участнику, но голосование показало, что эти клиники поддержало немало читателей. Поэтому номинанты получили свои заслуженные награды и признание.

Игорь Владимирович Ярославцев, главврач Медицинского центра «Артролайн», выразил благодарность всем, кто оценил работу центра по достоинству: «Наша цель прежде всего - помочь пациентам и избавить их от боли. Будем оправдывать полученное звание и в дальнейшем». Набрав более 3 300 голосов, «Артролайн» стал победителем в номинации «Лучшая клиника в травматологии и ортопедии».

«Артролайн» стал победителем в номинации «Лучшая клиника в травматологии и ортопедии». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вклад в здоровье горожан Медицинского центра «Кволити Мед» был оценен 3 373 голосами. Что принесло центру победу в номинации «Диагностика без границ».

Вадим Леонидович Никишков, финансовый директор центра, поблагодарил всех за признание и отметил, что красной линией через весь текущий год проходит ковид. Пандемия перевернула все представления о диагностике. Чтобы оказать своевременную поддержку населению, была организована круглосуточная работа лаборатории, максимально сокращены сроки выдачи результатов.

Лучшая клиника в области флебологии - Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» (2 524 голоса).

Поздравляем и благодарим всех победителей, участников и голосовавших. И желаем, чтобы поводов обратиться даже в такие квалифицированные медицинские учреждения было меньше. Крепкого всем здоровья!

Конкурс «Клиника года» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

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