«Будущая звезда Китая»: четвероклассник из Екатеринбурга стал чемпионом по знанию китайского языка

Он занимается с преподавателями четыре раза в неделю. Фото: предоставил Владимир Васецкий.

Школьник из Екатеринбурга Дима Васецкий стал абсолютным чемпионом мира по знанию китайского языка. Мальчик учится в четвертом классе школы № 79. А китайский начал изучать с пяти лет. Интерес к одному из самых сложных языков мира у Димы появился после одной из поездок в Поднебесную.

- Мы ездили по работе в Гуанчжоу на промышленную выставку. Дима был так впечатлен, - рассказывает папа мальчика Владимир Васецкий. – Я его спросил: «А как ты собираешься здесь жить, если не знаешь языка?». Дима подумал и сказал, что будет учить китайский. Вернувшись в Екатеринбург, мы с женой нашли ему учителей. Уже через год он показал первые успехи и мог разговаривать, писать, читать. Он постоянно читает на китайском, смотрит видео.

Во время конкурса дети рассказывали о себе, отвечали на рандомные вопросы викторины. Фото: предоставил Владимир Васецкий.

В основном, школьник изучает китайский диалект путунхуа. Он занимается с преподавателями четыре раза в неделю. А в декабре Дима победил в международном конкурсе «Мост китайского языка». Принять участие ему предложили преподаватели института Конфуция УрФУ. В этом году, он проводился для учеников начальной школы впервые. Раньше он был только для студентов. Последние несколько лет этот конкурс был в режиме онлайн. Сначала Дима победил в екатеринбургском консульском этапе.

- Мы подумали, а почему бы и нет? Записали на видео, как Дима разговаривает. В консульских округах эксперты выбирали по видео, кто лучше разговаривает и может раскрыть тему выступления. После этого победители приняли участие во всероссийском этапе. Дима соревновался с 25 детьми, говорящими на китайском языке, - продолжает Владимир Васецкий.

Раньше Дима участвовал в конкурсах института Конфуция наравне со студентами и пел песни на китайском. Фото: предоставил Владимир Васецкий

Во время конкурса дети рассказывали о себе, отвечали на рандомные вопросы викторины. Дима снова стал одним из лучших. Во всемирный этап конкурса прошел Дима и конкурсантка из Санкт-Петербурга. Также в конкурсе участвовали дети со всего мира.

- В континентальном этапе жюри выбирало лучших по частям света. В начале декабря мы узнали, что Дима стал чемпионом Европы. Я не ожидал, а жена от счастья чуть ли до потолка не прыгала. А еще Диме присвоили звание «Маленький посол Китая в мире» и «Будущая звезда Китая», - говорит Владимир.

Что именно дают эти титулы, отец мальчика объяснить не смог. Возможно, в будущем это поможет Диме получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Кстати, это для школьника далеко не первая победа. Раньше Дима участвовал в конкурсах института Конфуция наравне со студентами и пел песни на китайском. В школе №79 мальчика также награждали медалью за проект книги для начинающих изучать китайский язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлетняя девочка из Екатеринбурга учит китайский язык, чтобы отправиться на лечение в Поднебесную. Ноги малышки парализованы – она родилась без двух позвонков и теперь не может ходить. (Подробнее)