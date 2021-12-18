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Происшествия18 декабря 2021 10:28

В Екатеринбурге водитель автобуса вытолкал бабушку из салона и уложил на асфальт

Инцидент проверит прокуратура Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Инцидент произошел на остановке "Площадь 1905 года"

Инцидент произошел на остановке "Площадь 1905 года"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на остановке «Площадь 1905 года» в сторону улицы Малышева произошел инцидент с участием водителя, кондуктора автобуса «012» и пассажиркой, которую вытолкали из автобуса.

Судя по видеозаписи, распространенной телеграм-каналом «Екатеринбург №1», бабушка медленно поднималась в салон автобуса по ступенькам, после чего к ней подбежали водитель и кондуктор транспортного средства и уложили бабушку на асфальт.

Сразу после этого водитель быстро закрыл двери автобуса, а бабушка осталась лежать на остановке. Помогать ей никто из очевидцев не стал.

Теперь к проверке инцидента подключилась прокуратура Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Будут опрошены сотрудники транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ЧППроисшествия: ЧП