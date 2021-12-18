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Происшествия18 декабря 2021 9:28

Информационная система ГИБДД Свердловской области прекратила работу из-за сбоя

Система пока не работает по всей стране
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Сбой в системе ГИБДД произошел по всей стране

Сбой в системе ГИБДД произошел по всей стране

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области, как и в других регионах России, утром 18 декабря 2021 года перестала работать информационная система регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД – МРЭО.

Система отключилась из-за масштабного сбоя в рамках всей страны. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

- Сейчас специалисты работают над устранением проблемы, когда система заработает - пока неизвестно. Система не работает совсем. Невозможно внести данные по всем операциям, рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Система отвечает за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, а также за регистрацию транспортных средств.

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