На Урале задержали влиятельного вора в законе, которого обвиняют в экстремизме

Суд уже заключил криминального авторитета под стражу. Фото: Следственный комитет по Свердловской области

В Свердловской области 33-летнего ранее судимого мужчину обвиняют в экстремизме. По данным силовиков, он занимает высшее положение в иерархии преступного мира, то есть является вором в законе. Об этом сообщает руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета региона Дмитрий Аникин.

- По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Свердловской области, разделяя взгляды и идеологию международного общественного движения криминальной направленности, которое по решению суда признано экстремистским, организовал на территории колонии деятельность вышеуказанного движения, - говорится в сообщении.

По данным «КП-Екатеринбург», обвиняемый пропагандировал экстремистское и запрещенное на территории РФ движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). По материалам дела, обвиняемый стал лидером движения, чтобы укрепить свои позиции в криминальном мире. Он даже организовал в колонии производство и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения. Также обвиняемый сумел наладить финансирование деятельности запрещенной организации.

По версии следствия, фигурант дела поддерживал, распространял и сохранял преступные традиции, обычаи и криминальную субкультуру в колонии, где отбывал наказание. Такие факты силовики выявили в ходе оперативной работы. В мероприятиях участвовали сотрудники ФСИН, оперативного управления регионального ГУФСИН, управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области, УФСБ по Свердловской области и полиции. Также в операции были задействованы бойцы спецназа Росгвардии.

Суд уже заключил криминального авторитета под стражу. Его обвиняют по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств.

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