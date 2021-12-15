Купить квартиру в новостройке и избежать проблем на долгие годы - реально?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Вторичное жилье стоит дешевле. Есть ли смысл переплачивать за квартиру в новостройке? Как существенно изменились принципы строительства за последние годы?

Покупать вторичное жилье или квартиру в новостройке - вопрос не только финансового характера. К вопросу покупки квартиры необходимо подходить комплексно. Разберем плюсы и минусы вторичного жилья и новостроек.

Покупая вторичное жилье, вы сразу можете оценить качество постройки дома. Поговорить с соседями, узнать об уровне шумо- и теплоизоляции, состоянии труб. Вы получаете район с готовой инфраструктурой. И ждать, когда дом будет сдан в эксплуатацию, нет необходимости, как в случае покупки квартиры на стадии застройки. К минусам можно отнести не только изношенность коммуникаций, но и риск столкнуться с юридическими рисками. Недобросовестность продавцов, мошеннические действия, зарегистрированные обременения, а также незарегистрированные права третьих лиц и т.д. Кроме того, принципы строительства действительно существенно изменились в сторону комфорта и качества.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Мировой тренд современного строительства жилья - энергоэффективность. Это рациональный подход к расходованию ресурсов, и в первую очередь тепловой энергии на подогрев воды для горячего водоснабжения и отопления. Если дом удерживает тепло, то экономия на отоплении существенно скажется на вашем кошельке. А будет ли дом удерживать тепло, зависит от многого: начиная от планировки помещений и заканчивая качеством утеплителя для стен и кровли, коэффициентом сопротивления теплопередачи стеклопакетов, дверей и самой системы отопления. Если же в доме нет индивидуального теплового пункта и горячая вода приходит с ТЭЦ, значительное количество тепла теряется при транспортировке от ТЭЦ к квартире.

Отличается подход и к квартирографии. Современная квартира - это не просто квадратные метры, это разумная функциональная планировка. По желанию вы можете подобрать квартиру с просторной кухней-гостиной, встроенными системами хранения, большим балконом или дополнительным санузлом. Изменился и подход к обустройству придомовой территории. В современных дворах предусмотрены зоны отдыха для детей и взрослых, продумано озеленение, ландшафтный дизайн, спортивные площадки и многое другое. Немаловажным является наличие подземных паркингов и парковочных мест.

К минусам покупки жилья в новостройке можно отнести срок ожидания готовности квартиры, если покупать ее на стадии застройки, и невозможность оценить будущую инфраструктуру. Спорным вопросом может стать отделка. Зачастую застройщики сдают квартиры с черновой отделкой. Тогда на ремонт потребуются дополнительные средства.

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