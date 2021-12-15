Самолет, вылетевший из «Кольцово» в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде

Пассажирский борт экстренно приземлился в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду утром, 15 декабря 2021 года, пассажирский борт А319, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, вынужденно приземлился в Нижнем Новгороде. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которая выполняет обслуживание данного рейса.

По информации пресс-службы, во время полета одному из пассажиров начал терять сознание, после чего экипаж лайнер пошел на посадку.

Информация о рейсе. Фото: сервис Яндекс

- Во время выполнения рейса U6272 по маршруту «Екатеринбург – Москва» у пассажира ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи. Самолет только что приземлился, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Уральских авиалиний».