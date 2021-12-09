В итоге стороны заключили мировое соглашение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель из Екатеринбурга Ангелина Гирицких стала владельцем элитного Bentley Continental. В 2020 году она купила иномарку у Вячеслава Агатия за три миллиона рублей. Но истинное состояние автомобиля вскрылось позже. Женщина решила вернуть деньги через суд, а также миллион рублей сверху, который потратила на ремонт железного коня.

- Действительный пробег автомобиля неизбежно повлечет дополнительные расходы по эксплуатации и ремонту, которые не могли быть известны покупателю на момент покупки, на которые он был вправе рассчитывать при степени износа транспортного средства с пробегом до 60 тысяч километров, - говорится в решении Ленинского районного суда.

Как оказалось, пробег у автомобиля был скручен почти в пять раз. Уже после сделки екатеринбурженка нашла объявление на «Авито» за октябрь 2018 года. Тогда пробег Bentley составлял 256 322 километра. Но суд пришел к выводу, что договоре о купле-продаже пробег автомобиля не фиксировался. А значит, для покупателя он был не так важен на тот момент.

- При заключении договора истец автомобиль осмотрела, более того, данное транспортное средство прошло осмотр в специализированной организации, сам по себе износ товара и характеристики приобретенного транспортного средства предполагает необходимость совершения периодических ремонтных работ, - заключил суд.

Районный суд отказал Ангелине Гирицких в иске. Позже Свердловский областной суд прекратил производство из-за мирового соглашения сторон.