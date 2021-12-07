Марго с самого детства ходила на папины концерты, так что сразу влюбилась в сцену. Фото: из личного архива Марго

Певице О! Марго всего 20 лет. А в ее Instagram подписчиков уже больше, чем у ее знаменитого отца, солиста группы «Сансара» Саши Гагарина. Марго с самого детства ходила на папины концерты, так что в сцену влюбилась сразу. О том, насколько тяжело ей было завоевать свою аудиторию, отношениях с отцом и первых взрослых отношениях О! Марго рассказала «КП»-Екатеринбург.

Фото: из личного архива Марго

«УСНУЛА ПОД КОЛОНКАМИ»

- Марго, ты родилась в семье музыканта Александра Гагарина. То, что он популярный, влияет на ваши отношения?

- У нас с папой отличные взаимоотношения. Подход моих родителей в воспитании заключался именно в том, чтобы дружить со своими детьми. Сейчас мы живем в одном районе в Москве. Поддерживаем друг друга, ходим друг к другу на концерты. Я его очень люблю.

- Детям известных родителей зачастую не хватает внимания мам и пап, потому что они часто бывают на гастролях. У тебя было такое?

- Нет, мне всегда хватало внимания. Папа много времени уделял мне и моей младшей сестре. Тем более, все свое детство я провела с ним на концертах, в гримерках, знакомясь с разными музыкантами, такими как «Обе две», «Курара», «Чайф». Я чувствовала себя на таких тусовках максимально комфортно. Однажды, помню, даже заснула под колонками на папином концерте. Мне было лет 6 или 8. Это было очень поздно вечером, и я очень хотела спать, поэтому прилегла возле колонки и благополучно уснула.

Марго с папой Александром Гагариным. Фото: из личного архива Марго

- А когда ты поняла, что сама хочешь стать певицей?

- Мне было лет 14, когда родители подарили мне укулеле, и я начала какие-то песенки наигрывать себе под нос. А потом мама вдруг записала меня, как возможного претендента играть на самом первом фестивале Ural music night в Екатеринбурге. И я подумала: «Черт! Надо написать хотя бы несколько песен». Тогда я написала свои первые четыре песни, в том числе песню «Ван Гог», которая стала моей путеводной звездой в мир музыки. Но в Екатеринбурге у меня ничего не продвинулось. Зато в 17 лет, как только я переехала в Москву, у меня сразу все стало получаться. Я нашла музыканта, с которым мы могли бы писать какие-то аранжировки и даже студию, где начала записывать свой первый альбом. В Москве все происходит очень быстро.

- Как папа отреагировал на то, что ты хочешь стать певицей? Не пытался отговорить?

- Папа пытался меня отговорить, но у него ничего не получилось. Он говорил: «Марго, никаких денег не жди, это бесконечный труд, бесконечное усердие, это как зависимость, ты как музыкальный наркоман, и это очень сложно». Может быть, тогда я решила пойти ему наперекор, а, может, мне уже тогда самой казалось, что музыка – это точно мое. Я его послушала и сказала: «Пап, я благодарю тебя за советы, но я решу сама». И когда он понял, что я настроена решительно, просто расслабился.

Марго с мамой Ольгой и младшей сестренкой. Фото: из личного архива Марго

- А он помогает тебе в написании музыки?

- Да, он сразу начал делиться со мной какими-то советами, я прислушивалась. Но у нас разные музыкальные вкусы. Я ему так и сказала.

- У тебя есть довольно провокационные тексты песен. Как папа на такое реагирует? Не говорит: «Марго, это перебор…»

- Да, у меня есть песня «Джинсы», в которой все повествование построено на матерном слове. У нас с саунд-продюсером была цель записать какую-то шуточную композицию, в итоге у меня вылетела та строчка, которая звучит в начале песни. Папа был против, говорил: «Марго, так много хейта будет, жесть!». Ну а потом он принял мое решение все-таки сделать песню и даже снялся в клипе на этот трек.

Фото: из личного архива Марго

«СНЯЛАСЬ В КЛИПЕ ГРУППЫ ОБЕ ДВЕ»

- Ты сейчас живешь в Москве, но в детство провела в Екатеринбурге. Какие у тебя самые яркие воспоминания о городе?

- Я приезжаю в Екатеринбург довольно часто, потому что у меня там живет младшая сестра, мама, бабушка, и много друзей, которых я люблю. Ярких воспоминаний тоже много. Очень люблю Зеленую рощу, потому что я жила неподалеку и провела там всю свою юность. Особенно врезался в память Октябрьский район, потому что там мы гуляли с моим первым парнем, с которым я встречалась еще в школе. А в Доме печати случились все самые лучшие концерты в моей жизни, когда я ходила на Мгзавреби, «Окуджав», «Обе две», Монеточку...

В детстве Марго снялась в том самой знаменитом клипе группы «Обе две» на песню со строчками «Знаешь, что я делал, когда тебя не было…». Фото: из личного архива Марго

- В Instagram ты рассказывала, что когда была маленькая, снялась в клипе группы «Обе две» на песню «Милый», который потом стал очень популярным? Как ты туда попала?

- Мне было лет 7-8 лет. Папа в то время очень близко дружил с Катей Павловой из группы «Обе две». И Катя вместе с режиссером и продюсером клипа искали рыжую девочку, которая была бы похожа на Катю в детстве. И так получилось, что я оказалась той самой подходящей девочкой. Это было очень весело. Мне понравилось объедаться пирожными, обниматься с котятами, прыгать на кровати. В качестве вознаграждения за съемку я получила большую палетку теней на 120 цветов и потеряла ее спустя несколько дней, до сих пор грущу об этом. Это была, возможно, лучшая палетка теней в моей жизни. А после того, как этот клип сильно разлетелся по чартам разных музыкальных каналов, Катя стала звать меня танцевать на ее концертах под песню «Милый», и это было потрясающе. А однажды мы даже спели эту песню вместе в Доме печати, тогда мне было лет 14.

Фото: из личного архива Марго

- А тебе было страшно выступать на сцене в самом начале своей карьеры?

- Благодаря маме я лет с трех ходила в театральную студию, мне всегда нравилось выступать перед людьми, у меня не было боязни сцены. Но со своими песнями выступать намного сложнее. Музыкант на сцене должен петь, попадать во все ноты, одновременно с этим плясать, не задыхаться, не забывать слова и держать контакт с аудиторией. Мне это давалось очень непросто. И мой преподаватель по вокалу предложила устраивать спортивные уроки вокала, когда я приседала, прыгала, бегала, а потом начинала петь. И это очень мне помогло.

- Чувствуешь себя популярной?

- Пока еще нет (Смеется). Мне кажется, это пока моя локальная история, многим не нужная еще. Еще год назад я мечтала о славе, выступать на всех фестивалях и концертах. Но сейчас я понимаю, что мне намного интереснее сам путь к своей мечте, чем быстрое достижение цели. Я стараюсь, основательно готовлю релизы, веду соцсети, вкладываю в свое творчество деньги. Но при этом я делаю то, что люблю и не жду, что наутро проснусь знаменитой.

Родители Марго уже давно в разводе. Сейчас у каждого из них есть свои вторые половинки. Фото: из личного архива Марго

«МЕНЯ СЛУШАЮТ И 40-ЛЕТНИЫЕ МУЖЧИНЫ»

- Говорят, детям известных родителей сложнее найти себя, потому что они живут в тени славы… ты сталкивалась с такой проблемой?

- Я сталкивалась только с тем, что практически все мои знакомые, которые изначально были папиными знакомыми, записывали мое имя в телефонной книжке, как Марго – дочка Саши Гагарина. Меня всегда это бесило. И сейчас, когда появляются, какие-то статьи в СМИ, мол, дочка Саши Гагарина написала альбом, я понимаю, зачем это делается, но все равно мне в такие моменты немножко не комфортно. Надеюсь, что когда-нибудь я выйду из этого описания.

- А аудитория «Сансары» тебя слушает?

- Случается. У папы уже сейчас аудитория взрослее, естественно. Иногда можно встретить какого-нибудь мужчину лет 40, который подходит и говорит: «Я ваш фанат, я вот услышал песню «Все хотят обниматься», влюбился и начал ходить на ваши концерты». Это очень мило и классно.

Фото: из личного архива Марго

- «Все хотят обниматься» - этот трек ты записывала с отцом…

- Да, и она многим понравилась. Я иногда выхожу на папиных концертах и пою ее вместе с ним.

- Творчество папы тебе нравится?

- Я обожаю его творчество, я на нем росла. Я считаю его прекрасным поэтом, музыкантом и артистом. Мне нравится, что он такой скромный поэт-романтик, а на концертах взбалмошный. Недавно у него вышел новый альбом «Станция Отдых», в котором я очень люблю песню «Никогда не плачь».

- У тебя у самой не так давно вышел новый альбом «Поезд № 19–20». Расскажи, как ты его записывала.

- Альбом мы записывали летом 2020 года. Название у него очень символичное. Когда я жила в Питере, часто передвигалась по городу на Поезде 19-20. К тому же это мой возраст, когда я писала этот альбом. Мои песни рассказывают о том, что болит у всех молодых людей. Это отношения, все, что происходит вокруг, первая влюбленность, близость людей, подростков и алкоголя, отдельный герой песен – это Петербург.

Фото: из личного архива Марго

«СМОТРЕЛИ МУЛЬТФИЛЬМЫ, И ОН ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ»

- А часто у тебя случается эмоциональное выгорание?

- Да, я часто не вижу границ своей усталости, своих возможностей, я просто бесконечно делаю то, что хочется, а потом понимаю, что мне это все безумно осточертело. Приходит эмоциональное выгорание, и вот тогда я останавливаюсь, могу зависнуть в телефоне или ноутбуке, посмотреть какую-то киношку, погулять с музыкой в наушниках. А еще я завела отношения, и это тоже очень помогает отвлечься от музыки, хоть и мой парень тоже музыкант… (Смеется)

- А какое-то большое хобби кроме музыки у тебя есть?

- У меня зависимость от спорта: растяжка, танцы, йога, даже бокс. Мне нравится просто ходить в зал и получать дефомин и эндорфины от всех упражнений. Спорт прекрасно отвлекает от всего, что происходит.

Марго с молодым человеком музыкантом Темой Вдовенко. Фото: из личного архива Марго

- Ты упомянула своего молодого человека, как вы познакомились?

- Пока я не получаю денег от свой музыки, а только вкладываю их. Поэтому сейчас работаю сммщиком на лейбл «Снегири-музыка». Через этот лейбл я и познакомилась с Темой. Мы встречаемся уже годик. Как-то раз мы лежали у него дома на полу на матрасе, смотрели мультфильмы Хаяо Миядзаки. И в какой-то момент он мне просто признался в своих чувствах. А я очень любопытная, поэтому ответила: «Давай попробуем». Я сначала ничего не понимала, а потом как поняла… И упала в это полностью. Кстати, он делал аранжировки для моих песен, помогал готовиться к концертам. Сейчас он сам хочет стать музыкантом. И так как у нас дома своя студия, скоро будут совместные дуэты.

- А как папа реагирует на твои отношения? Дает ли какие-то советы?

- Нет, папа очень стесняется всяких таких моментиков. Но ему очень нравится Тема с точки зрения того, что с ним можно бесконечно разговаривать о музыке. Они как сядут про какой-нибудь инструмент говорить или про жанр или группу, так их не остановить.