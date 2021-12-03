Лазерные технологии для здоровья глаз

Борис Лаптев, руководитель Центра рефракционно- лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

Сегодня в России 45-50% людей от 14 лет имеют нарушения зрения и пользуются очками или контактными линзами. К счастью, современные технологии позволяют достаточно быстро восстановить зрение с помощью лазерной хирургии. Подробнее о современных технологиях мы говорили с Борисом Владимировичем Лаптевым, руководителем Центра рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургии глаза».

Лазерная хирургия прошла огромный путь развития: от технологий первого порядка, связанных с испарением верхнего слоя роговицы, когда операцию можно было прировнять к ожогу, и требовалась большое количество времени на реабилитацию. До технологии пятого поколения – SMILE, когда период от диагностики до восстановления занимает всего три дня. Вся операция проходит через крошечное отверстие, под контролем компьютерных программ. Уже на следующий день после осмотра врача пациент возвращается к обычному ритму жизни.

Несмотря на то, что восстановление зрения по методу SMILE, процедура не из дешевых, последние годы лазерная коррекция зрения таким способом пользуется большим спросом. Ведь процедура, действительно, делает жизнь комфортней, избавляя от очков и линз всего за несколько минут!

Еще одна технология, направленная на коррекцию близорукости – установка факичных линз. Процедура подходит тем пациентам, кому противопоказана лазерная коррекция зрения. Если в прошлом десятилетии медицина могла предложить только замену хрусталика, то с появлением факичной коррекции, хрусталик остается, а поверх него имплантируется дополнительная линза. В ряде случаев качество зрения возрастает даже выше, чем после лазерной коррекции.

С развитием фемто-лазерных технологий изменился подход и к лечению кератоконуса и катаракты.

Каждая из вышеперечисленных процедур имеет свои противопоказания и требует консультации специалиста. Подробнее об особенностях лазерной коррекции зрения слушайте на сайте https://radiokp.ru/ekaterinburg . А мы рекомендуем в целях профилактики проблем со зрением проходить обследование у специалистов не реже одного раза в год.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА