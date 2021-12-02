В Асбесте полиция нагрянула на заседание думы из-за слуг народа без QR-кодов

В областном управлении МВД от комментариев отказались. Фото: Наталья Крылова

В Асбесте полиция нагрянула на заседание думы из-за сообщений о депутатах без QR-кодов. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказала коммунистка Наталья Крылова. По ее словам, имя заявителя до сих пор неизвестно. Заседание не оказалось сорванным, так как уже подходило к своему завершению. В региональном главке МВД от комментариев отказались.

- У меня QR-код есть. Но несколько депутатов игнорируют указ губернатора и посещают заседания думы без сертификатов. Полицейские переписали паспортные данные всех присутствующих, - пояснила Наталья Крылова.

Система QR-кодов была введена в Свердловской области с 30 октября. По данным на 2 декабря, первым компонентом привито более 1,9 миллиона человек, более 1,6 миллиона завершили вакцинацию. Сохранение высоких темпов вакцинации необходимо для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции и формирования коллективного иммунитета.

По данным на 26 ноября, этот показатель в регионе составляет 46,4%, цель - довести коллективный иммунитет до 80%.