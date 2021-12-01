На Урале бабушка сбежала от полиции по балконам после угрозы взорвать дом

Из-за женщины, устроившей переполох, не спал весь дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу жителям многоквартирного дома на улице Юбилейной ночью, 1 декабря, было не до сна. Сначала им пришлось эвакуироваться на улицу, а затем еще какое-то время ждать, когда силовики и спасатели закончат спецоперацию по поимке пенсионерки.

Дело в том, что пожилая женщина - жительница дома, посреди ночи заявила, что открыла газ в своей квартире и стала угрожать взорвать дом. А когда к зданию приехали полицейские, стала, словно злодей из голливудского фильма, сбегать от них, перебираясь по балконам.

Пенсионерка переползла с балкона пятого этажа на балкон четвертого Фото: Типичный Екатеринбург

- Пожилая женщина перелезла со своего пятого этажа по решеткам на четвертый этаж соседского балкона. Неизвестно, откуда у нее такая сила, - рассказала очевидица Алина группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

Спецоперацию местные жители сняли на видео. Судя по нему, женщину, всполошившую весь район, удалось задержать спасателям. Для этого они поднимались к балкону, куда она забралась, по пожарной лестнице.

- Поводом для экстренного прибытия представителей МВД, МЧС и других экстренных служб Сухого Лога послужила информация криминального характера от местных жителей, которую необходимо было тщательно проверить на предмет соответствия действительности. Выяснилось, что переполох вызвала 66-летняя женщина, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Именно ее слова напугали других жильцов дома. Чтобы не подвергать возможному риску граждан, газ в доме был перекрыт. А всех, кто находился в квартирах попросили на непродолжительный период выйти на улицу.

В общей сложности эвакуировано восемь жителей многоквартирного дома. Когда стало очевидно, что реальной угрозы людям и зданию нет, подача газа возобновилась, а жителям разрешили вернуться в квартиры.

Женщину, устроившую переполох, передали медикам, которые доставили ее в больницу.