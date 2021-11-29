Сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома в Верхней Пышме

Сначала жители дома приняли полицейских за хулиганов. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Трое сотрудников Госавтоинспекции около полуночи 28 ноября патрулировали улицы Верхней Пышмы и заметили дым в районе улицы Осипенко, 10А. Стражи порядка приехали к месту, увидели, что горит деревянный дом, и решили спасать людей. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

В окнах не горел свет, все спали. Начальник ГИБДД Верхней Пышмы майор полиции Денис Митряшов, инспектор ДПС старший лейтенант Александр Спицин и инспектор ДПС лейтенант Валерий Суглоба начали стучать по карнизам и кричать, чтобы разбудить жильцов горящего дома.

- Чтобы попасть в помещение и спасти людей, автоинспекторы разбили окна. Из-за шума жильцы одной из секций проснулись, это была семья из трех человек. Глава семейства сообщил, что в соседней секции проживает пожилая женщина, - говорится в сообщении полиции.

Благодаря совместной работе, жилая часть дома не пострадала. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД бросились спасать пенсионерку. Они помогли ей выбраться из здания. Очаг возгорания был расположен в нежилой секции дома. Там полицейские нашли спящего мужчину без определенного места жительства. Его разбудили и вывели на улицу.

Пока все ждали прибытия пожарных, стражи порядка помогали жильцам выносить личные вещи. Также правоохранители передвинули на безопасное расстояние припаркованную возле горящего здания машину. Когда на место приехали пожарные, сотрудники ГИБДД начали помогать им в тушении огня. Благодаря совместной работе, жилая часть дома не пострадала.

Позже, когда все было позади, хозяйка одной из секций дома рассказала, что в ту ночь приняла полицейских сначала за хулиганов. Она услышала звук бьющихся стекол и не сразу поняла, что происходит. Подойдя к окну, она уже узнала полицейских.

- Разбитые стекла и подгоревшая крыша такая мелочь по сравнению с тем, что могло бы произойти, если бы рядом не оказались сотрудники полиции. Мы очень благодарны им, - рассказала женщина.

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