Кому, с какого периода и для чего необходима Единая социальная карта Свердловской области «УРАЛОЧКА»?

Единую социальную карту можно получить в отделениях СКБ Банка, Почта Банка, МФЦ или в пунктах выдачи нефинансовых карт.

С 17 августа 2020 г. жители Свердловской области оформляют Единую социальную карту «Уралчка» (ЕСК). С помощью ЕСК можно оплачивать товары и услуги, транспорт, получать социальные выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетеи (и организаций, предоставляющих различные услуги жителям) - партнеров проекта. Разберемся подробнее.

Карта выпускается двух видов: стандартная банковская карта с расчетным приложением на базе платежной системы «Мир» и бесплатным обслуживанием. Такая карта необходима жителям региона, планирующим оформить пособия и выплаты из регионального бюджета. Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе», переход на национальную платежную систему «Мир» обязателен для получения региональных мер социальной поддержки с 1 января 2021 года. В случае отсутствия карты, выплаты будут осуществляться через почтовые отделения. Кроме того, банковская ЕСК позволяет получать выгодный кешбэк до 20% от платежной системы «Мир», бонусы от банков-партнеров: проценты на остаток, бесплатные услуги или особые условия по продуктам.

Второй вариант - нефинансовая ЕСК. Такая карта не является платежным инструментом, но поддерживает все остальные сервисы в полном объеме:

Бесплатное оформление и обслуживание. Потратив 15 минут на оформление, вы получаете несколько услуг в одной карте с бесплатным обслуживанием.

Оплата проезда в общественном транспорте. Транспортное приложение дает возможность экономить на проезде за счет различных акций. Позволяет пользоваться всеми общегражданскими тарифами на территории Екатеринбурга, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, Краснотурьинске, Дегтярске и пгт Шаля.

Скидки и бонусы. ЕСК заменяет карты лояльности таких популярных торговых сетей, как «Пятерочка», «Кировский», «Сима-ленд», «Галамарт». И предоставляет специальные условия от компаний-партнеров, среди которых уже более 50 организаций. Медицинские центры и аптеки «Здоровье плюс», ЕМЦ, «Валеотон», «Клиника Игнатьева», Центр развития мозга, АПТЕКА 24. РУ, «Фармация». Организации, предоставляющие услуги для комфортной жизни и развлечений: сеть химчисток и прачечных «Мистер Ландри», туристическая компания «Коллекция путешествий», центр развлечения и досуга «ЕКБ-квест». Салоны красоты, барбершопы, магазины косметики и фитнес-клубы «Белара», «Кузьма», «Короче», «Beauty box», «Bright Fit» и другие организации, услугами которых мы пользуемся каждый день. Полный список партнеров можно посмотреть на сайте www.eskso.ru.

В рамках акции «Уралочка» несет культуру» с 25 октября по 25 декабря жители и гости города могут воспользоваться 10% скидкой при посещении муниципальных учреждений культуры: Музея истории Екатеринбурга, Объединенного музея писателей Урала, Екатеринбургского музейного центр народного творчества «Гамаюн», Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Екатеринбургского театра юного зрителя, Екатеринбургского театра кукол, Муниципального театра балета «Щелкунчик».

«ЕСК - это современно, удобно, выгодно! Люди это оценили. Еще год назад держателей социальной карты было 3 тысячи, а к настоящему моменту выдано уже более 115 тысяч карт» - комментирует Павел Ведерников, генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт», оператор Единой социальной карты (ЕСК) Свердловской области.

Банковскую ЕСК можно получить в отделениях «СКБ-банка», «Почта Банка», МФЦ, нефинансовую - в пунктах выдачи нефинансовых карт. Для получения потребуется паспорт, СНИЛС и 15 минут времени.

Проект ЕСК осуществляется при поддержке губернатора Свердловской области.

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