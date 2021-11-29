В соцсетях появилось видео, как в Нижнем Тагиле жестко задержали мужчину без маски на глазах у его маленького ребенка

Мужчину доставили в отделение, а затем отвезли в больницу из-за жалоб на боль в животе. На утро его там не оказалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейские жестко задержали мужчину без маски на глазах у его маленького ребенка. Об этом заявил сам отец малыша - 36-летний мужчина в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», опубликовав видео произошедшего. Он рассказал, что все произошло еще 23 ноября возле Дома культуры на Кольцова, 23.

По его словам, когда он вышел из здания, к нему подошли сотрудники полиции и сказали, что он совершил административное правонарушение (был без маски), и попросили предъявить паспорт. Тогда мужчина сказал, что документы у него в машине, также сообщив, что там находится маленький ребенок. Однако полицейские посчитали, что это можно рассчитывать, как сопротивление и, надев на нижнетагильца наручники, посадили в служебный автомобиль.

Фото: скриншот с видео

-43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), - рассказал мужчина.

Отмечается, что полицейские приехали к Дому культуры по просьбе вахтера из-за того, что утром в день задержания мужчина уже заходил туда без маски и отказался показывать QR-код.

В группе ВКонтакте опубликована видеозапись на которой видно, как задерживают мужчину и слышно, как плачет малыш. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых пдтвердил «КП-Екатеринбург, что на нижнетагильца составили два протокола и рассказал, что мужчина, заявивший в соцсетях об инциденте ведет свой YouTube-канал и известен не одним скандальным видео, которые он на нем публикует.

- Для подготовки таких сюжетов он намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли и сотрудниками полиции. Что произошло и на этот раз. Мужчина отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещенный в интернете, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка, - объяснил Валерий Горелых. - Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребенка, которая и забрала его.

Также Валерий Горелых рассказал, что попав в отделение, мужчина пожаловался на боли в животе. Сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу, однако и в медучреждении мужчина находился недолго.

- Вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка, - добавил Валерий Горелых.