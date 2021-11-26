Девушка не скрывает, что на конкурсе постоянно испытывала стресс и боль. Фото: ТНТ4

Екатеринбурженка Анастасия Куприянова два месяца боролась за главный приз в реалити-шоу на ТНТ4 «Солдатки.Спецназ». 29-летняя девушка прошла через боль, обиды, предательства, но так и не смогла победить в проекте. О том, что происходило за кадром, почему из армии ее не дождался молодой человек и, какую травму она получила во время «службы» Анастасия рассказала «КП» - Екатеринбург.

На шоу девушка пошла ради славы и уважения своих родителей. Фото: Instagram Анастасии

«Я РЫДАЛА, НО УХОДИТЬ НЕ ХОТЕЛА»

- Анастасия, у вас модельная внешность, но вы выбрали не конкурсы красоты, не борьбу за холостяка, а армию. Почему?

- У меня получилось это совершенно случайно. Увидела рекламу, решила рискнуть и подала заявку. Я всегда мечтала сняться в крутом проекте, а в каком именно мне было не важно. Это мог быть и «Холостяк», просто тогда мне на глаза попался проект о спецназе.

- Армия это строгая дисциплина и серьезные физические нагрузки. Не боялись?

- Если честно, сначала мне было не страшно. Я спросила у папы, что такое армия. Он успокоил: «Ой, да там несложно, там нормально». Я даже представить не могла, что там будет настолько жестко, что будут такие серьезные физические нагрузки. Оказалось, что морально я совсем не была готова к такому. Да и физически тоже. В отличие от большинства других конкурсанток. Я не ходила в спортзал. Образ жизни вела, скажем так, не соответствующий армейскому.

- Какие испытания для вас были самыми сложными в проекте?

- Бег! Я не люблю бегать! К тому же у меня были травмы. А тут приходилось бегать, да еще и в бронежилете, который весит 7 кг, плюс автомат 3,7 кг, берцы… Уже через неделю пребывания на проекте я получила стрессовый перелом колена и разрыв связки. Я даже сама толком не поняла, как это произошло. Подозреваю, что всему виной нагрузки, а еще я, скорее всего, неправильно спускалась с Урала. Мы прыгали с большой высоты, а это опять же большое давление на колени. Причем сначала я травму не ощутила. Почувствовала только тогда, когда у нас был марш-бросок. У меня начала отказывать нога, появилась сильная колющая боль. Врачи сразу предупредили: «С такими травмами тебе вообще можно ходить только при помощи костылей, не то что бегать…». Пугали, что, если я продолжу, будет вероятность, что в колено придется вставлять пластину. Я рыдала вплоть до истерики, но не хотела уходить. В итоге все два месяца я прожила на обезболивающем, мне делали по три укола в колено, и я пила по шесть таблеток каждый день.

Фото: ТНТ4

- А были ли еще какие-то травмы во время проекта?

- Первое время на проекте у нас у всех были больше отеки на ногах, что ноги даже в берцы не влезали. Мы все были вечно в синяках, у меня тело было все синее как у Тимати, будто в татуировках. После проекта я делала УЗИ, проверяла, все ли у меня в порядке. Оказалось, что у меня опустились почки. Это тоже из-за того, что мы огромные грузы таскали. А на одном из заданий мой рюкзак, который итак весил 15 кг, упал в озеро, намок, то есть весил еще больше.

- А сколько вообще раз у вас было желание покинуть шоу?

- Я хотела уйти из проекта каждый день. У меня не было ни дня, когда я не плакала. Я все время ходила с опухшим от слез лицом. Но в то же время я понимала, что так легко я не сдамся.

Фото: ТНТ4

«ПАРЕНЬ НЕ ДОЖДАЛСЯ ИЗ АРМИИ»

- Не смотря на такую боль и стресс, почему вы все-таки решили остаться в проекте?

- Меня мотивировали мои родители и мой молодой человек, который у меня был на тот момент. Они верили в меня, говорили: «Настюха, ты сильная, мы знаем, что ты дойдешь до конца». Их слова все время звучали в моей голове. Я понимала, что не могу сдаться в самом начале проекта, я же не слабачка. Больше всего мне хотелось, чтобы мои родители мной гордились.

- Про молодого человека вы сказали «был». Он что не дождался вас из армии?

- Смешно звучит, но да. Парень не дождался меня из армии. До него у меня не было отношений восемь лет. Я думала, что уже никогда не встречу свою любовь, но потом совершенно случайно, я увидела его и сразу же влюбилась. Мы встречались всего полтора месяца, очень много гуляли. Я вообще никогда столько не ходила пешком (Смеется). Полтора месяца мы не расставались. Потом я ушла в армию, а когда вернулась, он даже меня не встретил. Я сама ему позвонила, и он сказал мне, что ему нужно подумать и разобраться в себе. Потом я узнала, что он променял меня на кое-что другое…

Сейчас девушка отдыхает на Кипре. Фото: Instagram Анастасии

- То есть сейчас ваше сердце свободно?

- Да, сейчас мое сердце вновь свободно. Честно говоря, я долго страдала из-за расставания с ним. Много плакала… Но потом посмотрю на своих родителей, которые много лет относятся друг к другу с заботой и теплотой, и снова начала верить в любовь.

- Женский коллектив – это всегда испытание. А тут женский коллектив в армии. Понятно, каблуки вы друг другу не подпиливали, но может форму пачкали? Ссорились с кем-то?

- У меня ссоры первое время происходили в основном с Машей Приймак. Мне не нравилось, что она оскорбляет девочек. Ну и потом мы ругались с Настей Зайцевой. В одном из испытаний она спрятала мой автомат, якобы, чтобы проучить меня, потому что я его оставила. Но мне кажется, она это сделала, чтобы хайпануть, чтобы заполучить больше экранного времени. Как ни странно, с Настей я сейчас больше всего общаюсь. Да и вообще мы все равно друг друга поддерживали. Поругаемся, потом извинимся, обнимемся и идем дальше.

Фото: ТНТ4

- А вы смогли найти подруг на шоу?

- Больше всего, практически каждый день, я сейчас общаюсь Олей Островской и с Зайцевой. Не скажу, что они мне стали очень близкими подругами. Мне вообще тяжело очень в жизни иметь лучших подруг.

- За два месяца чего вам больше всего не хватало на проекте?

- Очень не хватало сладкого и кофе. Очень хотелось маминой еды. Нам давали самые простые печенья, почти несладкие. Давали фрукты, яблоки, апельсины, но мне хотелось бананов, например. А так нас в целом неплохо кормили, еда была вкусная, но жирная… Многие девочки даже поправились на проекте. А я наоборот похудела, потому что почти не ела масло и хлеб.

Главный приз проекта - жетон. Фото: ТНТ4

«ВЫЛЕТЕЛА ИЗ ФИНАЛА»

- Что для вас было самое сложное в финале?

- В финале для меня самым сложным был бег опять же. Мы только начали бежать марш-бросок, прошло буквально 30 секунд, и я поняла, что не могу бежать. Меня начал подпинывать наш старший сержант. Он подгонял меня и говорил: «Дальше будет лес, тебе будет легче бежать». И в итоге весь марш-бросок в 10 км я все-таки пробежала. Но дальнейшие испытания я не смогла пройти, потому что не успела вбежать в ворота. Они закрылись прямо перед моим носом.

- А какие у вас были эмоции, когда узнали, что не стали победительницей?

- Честно, я даже не расстроилась. Когда я поняла, что не попаду дальше, я выдохнула: «Фууух, слава богу, что все это закончилось». Но я все равно была горда собой, что прошла в финал, пробежала 10 км, и пережила все эти ужасные испытания.

Фото: ТНТ4

- Ради чего боролись девушки, каким был главный приз?

- Главным призом был жетон с надписью «Солдатки.Спецназ». Никакого денежного вознаграждения не было. Но, я думаю, что у каждой девочки своя история и у каждой была своя мотивация дойти до финала.

- А вы готовы после двухмесячной службы пойти в армию по контракту, например?

- Нет! Я бы и на проект второй раз ни за что не пошла. Конечно, я не могу точно знать, что будет завтра.