Детская стоматология ATIS KIDS, которая создана специально для детей

Фото предоставлено ATIS KIDS

Мы стараемся, чтобы каждый наш маленький пациент чувствовал себя уютно.

Мы продумали все до мелочей, чтобы детям было комфортно. Мы собрали команду профессионалов: ответственных, компетентных, любящих своих пациентов. Вся команда работает на единый результат: оказание медицинских услуг самого высокого уровня.

Фото предоставлено ATIS KIDS

Специалисты детской стоматологии «ATIS KIDS» помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед. Наша главная задача - обеспечить эффективное и максимально комфортное лечение даже для самых маленьких пациентов.

Фото предоставлено ATIS KIDS

Наши врачи лечат: кариес, пульпит, устанавливают коронки на временные зубы, восстанавливают зубы после травм, исправляют прикус, удаляют зубы, лечат молочные и постоянные зубы в седации и в состоянии медикаментозного сна.

Наша клиника дает расширенные гарантии на все виды услуг.