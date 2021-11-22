В пригороде Екатеринбурга дети превратили Мемориал боевой доблести в горку для катаний

Дети под присмотром бабушки катались со стел с именами погибших бойцов Великой Отечественной войны. Фото: мэрия Березовского

В городе Березовский в пригороде Екатеринбурга дети использовали Мемориал боевой доблести в качестве горки для катания. Ребята катались прямо со стел, на которых написаны имена погибших уральских бойцов в годы Великой Отечественной войны.

Дети гуляли вместе с бабушкой, однако она не обратила внимания на поведение внуков. Также женщина не стала реагировать на замечания местной жительницы, рассказавшей позже об этом инциденте на странице «Сила Березовского в людях» в Instagram.

- На мои замечания бабушка не реагировала. Второй раз замечание на высоких тонах сделали молодые ребята, которые сказали, что мемориал – не место для катания. Только после этого бабушка забрала детей и ушла. А еще молодежь хают. Молодежь сегодня культурнее, чем некоторые старики, - рассказывает женщина.

Мемориал боевой доблести трудовой славы березорвчан в Березовском открыли после масштабной реконструкции в 2020 года. Сначала в центре города установили новый обелиск Воина и Родины-Матери, после чего провели отделку мемориального комплекса гранитом. Также здесь поменяли горелки Вечного огня и установили 30 новых пилонов с именами погибших участников Великой Отечественной войны из Березовского. На реконструкцию мемориала потратили чуть больше 75 миллионов рублей.