Жители Свердловской области продолжают выбирать лучшую клинику года

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 30 медицинских учреждений Екатеринбурга и области борются за признание уральцев в 14 номинациях. Проголосовать за любимую клинику может каждый один раз в день. Успевайте выразить своё мнение на странице голосования.

«Клиника года» - премия? призванная дать максимально честную и объективную оценку работе муниципальных и частных медицинских учреждений города и области. Сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона. В Свердловской области конкурс проходит уже в пятый раз. Торжественное награждение и чествование участников и победителей было запланировано на 1 декабря, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, церемония пройдет в заочном формате. Награды и дипломы будут вручены в индивидуальном порядке. Победители будут приглашены на радио «Комсомольская правда». А результаты конкурса «Клиника года 2021» будут опубликованы на наших площадках в отчетных материалах. Следите за публикациями.

Конкурс «Клиника года» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

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