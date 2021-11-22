Сама певица не сильно афишировала визит в Екатеринбург. Фото: соцсети

В Екатеринбурге с размахом отметила 35-летие бывшая участница шоу «Холостяк» Елена Майсурадзе. На гала-ужине выступила солистка группы А’Студио Кэти Топурия. Поздравить красавицу пришли порядка полусотни человек. Торжество прошло в элитном итальянском ресторане Gavi.

- Я знаю Елену уже 15 лет, она любящая мать и жена, - рассказала «Комсомолке» ресторатор Евгения Левандовская. - Все было на высшем уровне. В 22:00 был салют. Лучше, чем на Дне города! Выступление Топурии было сюрпризом для гостей, но мы предполагали, что нас ждет нечто грандиозное. Елена впервые так роскошно отпраздновала день рождения.

Напомним, что в 2015 году Майсурадзе была одной из главных претенденток на победу в шоу «Холостяк» с Тимуром Батрутдиновым. Но тогда молодая мама приняла решение вернуться домой к маленькому сыну. Звезда Comedy Club поддержал решение Елены.

- Меня ничего не держит на этом проекте. Наоборот, есть то, что зовет меня домой. Это мой сын. Я очень соскучилась по нему, - сказала перед церемонией роз Майсурадзе.

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