Животное обнаружили супруги из Вологодской области и отправили в столицу Урала. Фото: Татьяна Коноплева

На Урале спасают енотовидную собаку. Енотихе было всего 4 месяца, когда ее сбила машина. Беззащитное животное спасла жительница поселка Вохтога Вологодской области Татьяна Коноплева и назвала Жужей. Малышке пришлось пережить очень многое, прежде чем она попала в клинику в Екатеринбурге.

Малышку доставили на поезде в Екатеринбург. Фото: Татьяна Коноплева

«ОТБИЛИ ОТ СОБАК»

- Утром 4 сентября муж привез меня на работу. Я поднялась в торговый центр, и тут ко мне подбегает знакомая: «Таня, мы там от собак отбили енота». А она знает, что я всегда спасаю собачек и кошечек, - рассказывает зоозащитница Татьяна. - Мой муж Юра побежал к Дому культуры, у которого нашли бедняжку. Он чудом поймал ее, она ведь была очень напугана, шипела и пыталась защищаться из последних сил. Но он смог забрать ее к нам домой.

- Малышка весила всего 3 килограмма, когда мы ее забрали. Это даже меньше, чем вес моей кошки. Худышка совсем, одни косточки… Я потом прочитала, что молодые еноты должны в среднем весить больше 5 килограммов. Мы с мужем месяц пытались выходить эту крошечку. Первые два дня она у нас вообще ничего не ела, а потом как начала сметать все. Очень хорошо стала кушать и ходить в туалет. Мы думали, она восстановится… Но у нее появились пролежни, она начала писать под себя. Юра постоянно подмывал ее, менял пеленки. Но ей становилось все хуже, - с горечью вспоминает Татьяна.Татьяна предполагает, что Жужу сбила машина. Енотиха была изранена и не могла ходить, а только еле-еле ползла на передних лапах. Женщина сразу же позвонила знакомому ветеринару и по его совету купила все необходимые лекарства, чтобы спасти бедняжку. Также специалист определил, что это енотовидная собака, и ей на вид всего 4 месяца.

Татьяна и Юрий месяц ухаживали за енотихой, но ей ничего не помогало. Фото: Татьяна Коноплева.

«ДОЛГИЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ»

В клиниках Вологды ветеринары установили диагноз, что малышка будет спинальницей (то есть, у животного травма позвоночника, которая привела к полному или частичному параличу конечностей - Прим. Ред.) до конца жизни. Тогда Юрий и Татьяна решили привезти енотиху в Москву на обследование.

- Помочь нам вызвался дальнобойщик. Он перевез Жужу в Москву, где ее встретила зооволонтер Ксения. В клинике малышке поставили диагноз мочевой дерматит, - говорит женщина. – А еще сказали, что ее надо усыплять. У меня была истерика. Муж, чтобы успокоить предложил поехать в Москву и забрать Жужу. Но девушка-волонтер перевезла ее в другую клинику.

Жужа больше никогда не сможет ходить. Фото:Татьяна Коноплева

Во второй клинике супругам все же дали надежду, что енотиху можно будет спасти, если о ней позаботятся профессионалы по диким животным. Тогда по совету волонтеров из Вологды Татьяна и Юрий решились отправить Жужу владелице приюта для экзотических животных «Особый питомец» Татьяне Голиковой в Екатеринбург.

«МАЛЫШКЕ ГРОЗИТ УСЫПЛЕНИЕ»

Жужа в специальном пластиковом боксе приехала на поезде в Екатеринбург, отсюда ее перевезли в Полевской. Первую неделю енотовидная собака жила у Татьяны дома на карантине - это обязательное условие для всех вновь прибывших животных. Енотихе поставили прививку, в клинике в Екатеринбурге ей назначили курс лечения. Малышке давали заживляющие мази, за ней ухаживали. Но спустя неделю Жужа начала грызть лапки. По словам Татьяны, такая проблема очень часто встречается у всех спинальников, а не только диких животных.

Малютке Жуже грозит усыпление. Фото: Татьяна Коноплева

- Пока состояние у Жужи очень тяжелое. Она не чувствует лапы, но ей кажется, что они болят, поэтому она их грызет. Сейчас ее лечат в клинике в Екатеринбурге, ставят препараты для нервной системы. Пока она в специальном воротнике, поэтому у нее нет доступа к лапам. Но не понятно, помогут ли ей лекарства или она вновь продолжит грызть лапы.

Через две недели курс препаратов будет завершен, и тогда решиться судьба малышки. Если лечение не подействует, ее могут усыпить. По словам Татьяны, шанс на выздоровление в таких случаях обычно 50%.

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