«Резины нет, но вы держитесь»: В трех уральских городах скорая осталась без зимних колес

После звонка "КП"-Екатеринбург в Министерство здравоохранения часть машин все-таки переобули с лета на зиму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в трех уральских городах скорая помощь оказалась не готова к зиме. Машины остались без зимней резины. По словам медиков, которые пожелали остаться анонимными, в Ачите бригады временно были невыездными. Они не могли обслужить ни неотложные, ни экстренные вызовы. А вот в Березовском и Артемовском фельдшеры вынуждены ездить на лысой резине.

АЧИТ

В отделении скорой помощи в Ачитском городском округе Свердловской области две машины. А бригада, которая должна обслуживать вызовы, одна. По словам медиков, в начале сезона оба автомобиля остались без зимней резины. В результате у фельдшеров не было возможности выехать к пациентам.

Вызовы обслуживала бригада скорой, которая базируется в поселке Уфимский (17 километров от Ачита). И еще часть вызов брал на себя трассовый пункт Центра медицины катастроф. Но отсюда машина не может уехать далеко, потому что ее основная функция — выезд на место ДТП на трассе.

Кроме этого, жителей Ачита, кто заболел COVID-19, скорая помощь сейчас везет за 25 километров в Красноуфимск. Много транспортировок в Екатеринбург и другие города области. В зависимости от того, где есть места в больницах.

- На дорогу в одну сторону у нас иногда уходит по два 10-литровых баллона кислорода. Больного ведь везут несколько часов, — возмущается сотрудник скорой. - А сейчас плохая погода, гололед. Как можно было заранее не подумать о зимней резине? Не понимаю.

Зимние колеса в отделении скорой появились только три дня назад. Бригада начала выезжать.

БЕРЕЗОВСКИЙ

На скорой помощи Берёзовского в одну смену выходят четыре автомобиля скорой помощи. Это ГАЗели и Соболи, среди них есть две новых ГАЗели Некст. Зимней резины нет.

- У нас та же самая ситуация, что была в Ачите. Резины нет, но вы держитесь! Очень боимся, что кто-то из скоровиков разобьется насмерть на трассе или останется инвалидом после ДТП, - рассказывает один из сотрудников скорой помощи Берёзовского. – Мы возим больных в Екатеринбург, Асбест, Первоуральск, Сысерть, Реж. Каждый раз провожаешь машину коллег и думаешь – хоть бы живыми вернулись!

25 октября 2021 года машину Серовской станции скорой медицинской помощи занесло на трассе под Невьянском, она вылетела в кювет и упала на бок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРТЕМОВСКИЙ

- Мы ездим на полностью лысой резине. Все начальство в курсе, но никаких мер не предпринимают, - рассказывает местный фельдшер. – У них одна отговорка – нет денег, говорят нам – «ждите колеса только в январе».

По словам нашего собеседника, лысая резина сейчас почти у всех машин скорой помощи в Артёмовском. Всего их здесь семь: три в городе, две в посёлке Буланаш и еще две в посёлке Красногвардейском. Две новые ГАЗели Некст оставили в самом Артёмовском, а на периферию отдали старые Соболи и ГАЗели.

- Нам реально страшно ездить, - говорит фельдшер. – А если вызов экстренный или больной тяжелый, то все должны понимать, что у нас никак не получится поехать быстро. Иначе мы разобьёмся.

Кроме проблемы зимних колес, при разговоре с сотрудниками скорой помощи Артёмовского мы узнали, что здесь есть еще одна проблема: это устаревшие аппараты для снятия электрокардиограммы.

- Кардиограф вместо сломанного, мы просим уже несколько месяцев, - рассказал нам сотрудник скорой помощи. - Нам то один списанный дадут, то второй. Приезжаешь с ним на вызов и как дурак стоишь минут 15 только чтобы он хоть что-то снял. Но чаще получаются одни штрихи. Мы с такой техникой даже инфаркт не увидим!

КСТАТИ

25 октября 2021 года машину Серовской станции скорой медицинской помощи занесло на трассе под Невьянском, она вылетела в кювет и упала на бок. Медики везли в Екатеринбург двух беременных женщин. Пациенты и сотрудники бригады не пострадали, а кузов автомобиля оказался помят со всех сторон.

- Действительно такое дорожно-транспортное происшествие было. Люди в результате ДТП не пострадали. Сотрудниками Госавтоинспекции, которые выезжали на место аварии, установили, что на автомобиле ГАЗ были летние шины, - подтверждают в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

«КП»-Екатеринбург попросила прокомментировать отсутствие зимней резины у скорой помощи Министерство здравоохранения Свердловской области. Публикуем ответ:

- Главный врач Березовской больницы опровергает эту информацию и заявляет, что сделано всё для обеспечения безопасного передвижения санитарного транспорта. Часть машин укомплектовано зимней резиной, часть всесезонной. Закупки резины продолжаются, - уточняют в Минздраве. – Что касается Артемовской ЦРБ, то по данным начальника автохозяйства А.Ю. Никифорова: Все машины автохозяйства Артёмовской ЦРБ проходят ежедневный контроль технического состояния. Остаточная величина протектора замеряется. Для автомобилей скорой помощи используются всесезонные либо шипованные шины. Все автошины соответствуют стандартам эксплуатации. В случае необходимости из-за повреждений или истирания они немедленно заменяются. Запас на складе есть.

P.S. После звонка "КП"-Екатеринбург в Министерство здравоохранения региона часть машин все-таки переобули с лета на зиму.

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