Девушка оказалась должна бывшему 625 тысяч рублей. Фото: личная страница Натальи Даниловой во «ВКонтакте»

- Не верите? Вот и я не поверила, когда спустя год после расставания, получила исковое заявление заказным письмом теперь мой мир не будет прежним. Никогда не вытаскивала грязное белье на общее обозрение, но тут, думаю, не стоит молчать, так как такого унижения за свою тридцатку я еще не испытывала, - написала в Instagram региональный директор фитнес-залов Metrofitness Наталия Данилова.

Бывший парень Сергей Лисицын, работающий тренером, решил вернуть себе все до последней копейки после того, как Наталия разорвала отношения. Смета набралась приличная. От оплаты жилья до расходов на прокладки, маникюр и еду. В общей сложности набралась сумма на 559 тысяч рублей. Кроме этого экс-ухажер просит компенсировать 30 тысяч за услуги юриста и оплатить пошлину.

- Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку. Вот и решили мы жить у меня. Договорились платить вместе. Готовлюсь к суду, пойду завтра за кредитом, адвокаты нынче дорого стоят , - объясняет Данилова.

Девушка намерена судиться с бывшим парнем. Фото: @natashka___milashka___

Позже Наталия попросила подписчиков не устраивать травлю бывшему парню. Она надеется, что после огласки Сергей заберет иск из суда.

В ответ на это Лисицын опубликовал пост со средним пальцем и подписал пост:

- Скажу кратко. Вы не знаете и половины.