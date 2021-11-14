Делали переливание крови: в Екатеринбурге спасают кота, которого хозяева держали взаперти без еды и воды

Фото: предоставлено волонтерами

В Екатеринбурге волонтеры спасают трехлетнего кота, которого прежние хозяева держали запертым на балконе без еды и воды. С приютом для животных связалась соседка нерадивых владельцев хвостатого, она рассказала, что по возможности скидывала ему пропитание с верхнего этажа, это позволило ему не умереть от голода.

- Забрали кота оттуда около месяца назад. Как только у него взяли первые анализы, в одной из ветеринарных клиник сразу предложили его усыпить, но мы и не таких еще выхаживали, хотя нужно признать, что состояние у него крайне тяжелое, - рассказывают «КП-Екатеринбург» волонтеры.

Фото: предоставлено волонтерами

В какой-то момент пушистого забрали новые хозяева, однако вскоре они поняли, что лечить кота – это достаточно дорого, и вернули его волонтерам. Сейчас усатый начал есть и пить самостоятельно, хотя до этого у него совсем не было аппетита.

- Коту нашли добровольца и сделали переливание крови, завтра снова будем брать анализы, чтобы понять, успешно ли прошла процедура. Если нет, то будем искать нового донора: он должен быть не старше пяти лет, весить в районе пяти килограммов, быть вакцинированным и иметь группу крови А, - добавили волонтеры.

Также зоозащитники сетуют на то, что лечение кота влетает в копеечку, и в стационаре накопился долг порядка 10 тысяч рублей, но они верят, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут выходить меньшого брата, пострадавшего от бесчеловечных хозяев.