Из чего на самом деле состоит екатеринбургская грязь

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только в Екатеринбурге пошел первый снег, так сразу на дорогах появилась грязь. Серая жижа – настоящий бич столицы Урала, на которую жители жалуются из года в год (Да что там! Даже в XIX веке на нее все жаловались, если почитать воспоминания, - Прим. Ред.).

В мэрии вновь начали публиковать ежедневные отчеты о том, как идет уборка уральской столицы. Например, 10 ноября коммунальщики вывезли из города 57 тонн грязи. А за сутки до того 79 тонн грязи. А еще раньше власти города сообщали, что за первую неделю ноября на полигоны отправилась 181 тонна. Вроде вывозят тоннами, а она каждый год вновь и вновь на дорогах. Откуда же ее столько берется?

Часто можно услышать мнение, будто грязь – это те самые противогололедные материалы, которые рассыпают на дорогах. Их действительно высыпают немало – 396 тонн за первые 8 дней ноября. Но действительно ли дело в них, или причина другая? «Комсомолка» решила разобраться в этом.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА ПЫЛЬ

Если пройтись по городу и поспрашивать автомобилистов, страдают ли они от грязи, ответ получишь утвердительный.

- Ну а сами то, как думаете? Вон и колеса в жиже, и лобовое стекло в пыли, - грустно говорит автомобилист Степан. - Пальцем в конце дня по крыше и лобовому стеклу проведешь, он грязный будет. А внизу вообще до миллиметра слой.

Тоску Степана понять можно – ему теперь на автомойку ехать. Но вот что понять сложно – как жидкая грязь вдруг поднялась в воздух и покрыла ровным слоем верхнюю часть автомобиля?

В принципе, ответ тут долго искать не надо. Достаточно заглянуть в самый свежий доклад регионального Минприроды «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году». Там, среди прочего, написано, что ученые весь прошлый год проверяли качество воздуха в Екатеринбурге на двух станциях. Одна находилась на самом севере города на улице Коммунистической, а другая почти в центре - на Татищева, неподалеку от Екатеринбург Арены.

- В районе расположения станции на улице Коммунистическая отмечено превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ10, диоксида азота и оксида азота, - сообщается в докладе Минприроды. – В районе расположения станции на улице Татищева отмечено превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ10, диоксида азота, диоксида серы, оксида азота.

Взвешенные частицы это как раз пыль, которая оседает на всем подряд, в том числе и на крышах машин. РМ10 значит, что диаметр одной частички от 10 микрометров – в десять раз меньше, чем толщина человеческого волоса. То есть осадок на машине Степана, это как раз та самая пыль.

В ГРЯЗИ НАШЛИ ГРАНИТ, ЩЕБЕНКУ И ГАББРО

Появляются частицы пыли разными способами – например, они могут попадать в воздух с выхлопными газами от автомобилей. По данным Минприроды, в Свердловской области в 2019 году выбросов сажи от транспорта было 0,83 тысячи тонн, а в 2020 году уже 0,85 тысяч тонн. Если же посмотреть на таблицу о том, сколько загрязняющих веществ дают стационарные источники, например, промышленные предприятия, то твердых веществ (пыли, сажи, дыма, - Прим. Ред.) в 2019 году было выброшено 95,3 тысяч тонн, в 2020 году уже 114,1 тысяча тонн.

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понятно, что Средний Урал – регион промышленный. Поэтому совсем от этих загрязнений, наверное, никуда не деться. Но дело не только в выхлопных газах и выбросах с предприятий. Еще в 2017 году ученые из Института промышленной экологии УрО РАН по заданию мэрии Екатеринбурга провели целое исследование, чтобы узнать, откуда берется грязь на наших улицах. Оно актуально до сих пор, и послужило основой для других похожих исследований в российских городах. И там тоже сообщается, что первопричиной всему… пыль.

- Грязевой осадок в Екатеринбурге в значительной степени состоит из пылевой фракции (частицы размером менее 0,1 мм), - сообщается в отчете по итогам исследования, опубликованном мэрией. – Зимой пыль определяет большую часть массы снегогрязевой пульпы, летом вклад пыли в общую массу грязевого осадка также превышает содержание других фракций. Частицы пылевой фракции легко переносятся ветром в пределах города и за короткий период равномерно распределяются по поверхностям.

Ученые внимательно исследовали пробы, взятые на улицах Екатеринбурга. Оказалось, что виноваты в «запылении» не только выхлопные и заводские трубы - три четверти грязи состоят из перетертого в мельчайшую пудру щебня и других строительных материалов. В грязи нашли гранит, габбро, серпентинит – то, что используется в строительстве, включая дорожное. Город у нас все-таки развивается. Постоянно что-то где-нибудь возводят. А пыль со стройплощадок разносит по улицам. Ну и плюс асфальт на дорогах истирается в ту же пыль, когда по нему каждый день проезжают тысячи машин, особенно если у них зимняя резина. Научным языком это называется «абразия дорожных покрытий».

ПО 53 КИЛОГРАММА ГРЯЗИ НА ДУШУ

Среди основных причин появления грязи исследователи назвали и разнос грунта с участков с нарушенным или отсутствующим покрытием, то есть с мест, где вроде должен быть газон, но есть только чернозем. Благодаря ветру, ногам, автомобильным шинам или просто ручьям от растаявшего снега чернозем расползается по округе, а потом разносится еще дальше. Еще одна из основных причин – разнос грунта из отвалов и куч строительных материалов.

Кстати, тремя годами позже ученые, проводившие это исследование, придумали, как анализируя состав снегогрязевой смеси, можно рассчитать количество грязи на всех улицах. Эту модель теперь планируют использовать и в других городах, но испытали они ее в первую очередь на Екатеринбурге.

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По их подсчетам, на улицах города накопилось 80 000 тонн пыли, что составляет 53 килограмма на душу населения, - сообщали в пресс-службе Российского научного фонда, по гранту которого проводилось исследование. - По сравнению с более крупными отложениями, пылевые частицы размером менее 0,1 миллиметра могут дольше находиться в воздухе и переноситься ветром в разные районы города.

Специалисты говорят, что справиться с грязью можно, если убирать снег сразу после того, как он выпал, чтобы не накапливались сугробы. А сделать это не всегда удается – в городе образуются огромные пробки, если в час пик, например, во время снегопада уборочная техника выйдет на дороги.

Что же до противогололедных материалов, то они, как оказалось, в грязь не превращаются. Главная их задача – топить снег и лед, повышая безопасность обработанного дорожного полотна. Тысячи автомобилей проехав по только что выпавшему снегу, очень быстро превращают его в крепкий и очень скользкий накат. Механически счистить его с дорожного полотна практически нереально. А оставлять опасно – тут то и приходят на помощь реагенты. Они вступают в химическую реакцию со снегом и топят его, будто сахар в воде. Но затем коммунальщики собирают его и вывозят на полигоны. И дороги становятся безопаснее и в городе чище.